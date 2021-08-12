Tadilatta ağaçlık yangınına neden olan ev sahibi serbest
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Tadilatta ağaçlık yangınına neden olan ev sahibi serbest

Tadilatta ağaçlık yangınına neden olan ev sahibi serbest
Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bağ evinde tadilat sırasında demir kesme makinesinden çıkan yangında, 60 yıllık 70'e yakın ağaç yandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bağ evinde tadilat sırasında demir kesme makinesinden çıkan yangında, 60 yıllık 70'e yakın ağaç yandı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ev sahibi Güngör İ., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kırsal Dallıca Mahallesi Hacı Solak mevkisindeki zeytin bahçesinde bulunan bağ evinde tadilat yapan Güngör İ., dün çalışmalara başladı. Güngör İ.'nin saat 18.00 sıralarında demir keserken, çalıştırdığı makineden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle 60 yıllık 70'e yakın ağaç yanmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, hemen müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü. Ev sahibi Güngör İ., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Güngör İ., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Tadilatta ağaçlık yangınına neden olan ev sahibi serbest
Tadilatta ağaçlık yangınına neden olan ev sahibi serbest
Tadilatta ağaçlık yangınına neden olan ev sahibi serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Gürkan

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