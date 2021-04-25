TADDEF, ABD ve başkanı Biden'i kınadı
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TADDEF, ABD ve başkanı Biden'i kınadı

TADDEF, ABD ve başkanı Biden'i kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır Merkez Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermenilerce katledilen şehitlerin torunları, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak resmen tanımasına tepki gösterdi.

Iğdır Merkez Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermenilerce katledilen şehitlerin torunları, ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak resmen tanımasına tepki gösterdi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Derneği Başkanı Serdar Ünsal, tarafından Hakmehmet Köyünde toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Serdar Ünsal, "TADDEF olarak ABD ve başkanı Biden'i kınıyoruz. Ermenilerin sözde soykırım yalanlarına kimse inanmasın. Asıl soykırımı Ermeniler yapmıştır. Hakmehmet köyünde şehit edilen ve Ermeniler tarafından su kuyusuna doldurarak şehit edilen bir köyde toplu mezarın olduğu yerdeyiz. Amerikalılar gelsinler Hakmehmet köyündeki Ermenilerin şehit ettikleri su kuyusuna attıkları toplu mezarı görsünler. Sonra sözde soykırım yalanını görsünler. Ermeniler her zaman katil bir millettir. Türk düşmanlığı yapmaktadırlar. 1918-19 ve 1920 yıllarında Doğu Anadolu'da Iğdır'ın Hakmehmet, Oba, Gedikli köyünde Müslüman masum silahsız insanları katleden Ermenilerin torunları da 1992 yılında Azerbaycan Hocalı'da katliam yapmış ve Karabağı işgal etmişleridir. Doğu Anadolu'da Iğdır ve Azerbaycan'da Ermenilerin yaptığı soykırımları görsünler ondan sonra karar versinler. ABD ve başkanı Biden'i kınıyoruz. Alınan karar yok hükmündedir. ABD önce kendi tarihine baksın Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan ABD Vietnam'da 4 milyon, Kore'de 3 milyon, Kamboçya ve Laos'da 1 milyon, Afganistan'da 1.5 milyon, Irak'da 1 milyon, Hiroşima ve Nagazaki'de 350 bin ayrıca işgal ettiği ABD topraklarının asıl sahibi olan 15 milyon Kızılderili'yi katletmiştir" dedi.

Toplantının düzenlendiği Hakmehmet Köylüleri ise, "Asıl Katliamı Ermeniler yapmıştır. ABD sözde soykırım yalanına inanmamalıdır. ABD'yi kınıyoruz" açıklamasında bulundular. - IĞDIR

TADDEF, ABD ve başkanı Biden'i kınadı
TADDEF, ABD ve başkanı Biden'i kınadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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