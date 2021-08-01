Tacizle suçlanan oyuncu Mehmet Çelik o geceyi anlattı: Çığlık atmaya başladı

Geçtiğimiz günlerde genç bir kadını taciz ettiği olaylarıyla gündeme gelen oyuncu Mehmet Çelik, olaydan sonra M.C adlı genç kızın hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Çelik "Üzerime oyun oynanıyor. Ben suçsuzum. Şerefsiz bir insan değilim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen Çeşme'deki taciz iddialarını Günaydın ortaya çıkarmıştı. Olaydan sonra oyuncu Mehmet Çelik, Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'na konuştu.

Çeşme'den sonra tatil rotasını Bodrum'a çeviren Mehmet Çelik, olayı şu sözlerle anlattı: "18 Temmuz akşamı saat 21.00 sularında Çeşme'de bir DJ arkadaşımın yanına gittim. Benimle tanışmak isteyen bir çok kadın yanıma geldi hepsi alkollüydü ama bende alkol yoktu çünkü ben alkol kullanmıyorum. Ben de bir oyuncu olduğum için normal bir şekilde üslubumu bozmadan eğleniyordum aradan biraz zaman geçti ve ismi geçen M.C. bir arkadaşıyla yanıma geldi haliyle tanıştık sonra birlikte dans etmeye başladık. Dakikalar ilerledikçe samimi olduk ve bana sarılarak elimden tutup 'Hadi denize girelim' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Deniz çok yakın ve ortam kalabalıktı. M.C. alkollüydü ama kendindeydi. Denize girdik ona hiç bir şekilde cinsel bir yaklaşımım olmadı. Biraz zaman geçtikten sonra bir anda iki eliyle beni iterek bağırdı. Bir an şok yaşadım 'Bu ne yapıyor?' diye. Korktum ve denizden çıktım. Arkamdan o çıktı. Kıyafetlerin olduğu şezlonglara doğru ilerledim. Birileri kıza havlu vermiş giydiriyordu, ona yardım eden iki erkekti. Sonrasında evime gittim. Ertesi gün polisler gelerek hakkımda şikayet olduğunu söyledi. Birlikte ifade vermeye savcılığa gittik. Burada benim adıma oynanan bir oyun var ve asılsız bir durum. Birileri var bana komlo yapıldığını biliyorum, tahmin ettiğim birkaç isim var onları avukata verdim ve ben suçsuzum ben şerefsiz biri değilim beni bilen iyi bilir."

Kaynak: Snob Magazin