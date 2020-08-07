Tacikistan'ın dış ticaret hacmi yılın ilk yarısında yüzde 1 arttı Tacikistan'ın dış ticaret hacmi bu yılın ilk yarısında 2 milyar 158,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tacikistan'ın dış ticaret hacmi bu yılın ilk yarısında 2 milyar 158,7 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yılın ocak-haziran döneminde ülkenin toplam dış ticaret hacmi yüzde 1 artışla 2 milyar 158,7 milyon dolara ulaştı.

Bu çerçevede ülkenin ihracat hacmi yüzde 14,7 artarak 654,4 milyon doları, ithalat hacmi ise yüzde 4 azalarak 1 milyar 504,3 milyon dolar olarak kaydedildi. Açıklamaya göre ilgili dönemde ülkenin dış ticaret açığı 849,9 milyon dolar olarak hesaplandı.

Tacikistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında yüzde 46,6'lık pay ile İsviçre ilk sırada yer alırken, Tacikistan bu ülkeyle 303,7 milyon dolarlık ihracat ve 3,1 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Türkiye, Tacikistan'ın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke

Türkiye, yılın ilk yarısında Tacikistan'ın toplam ihracatında İsviçre'nin ardından yüzde 16'lık pay ile ikinci sırada yer alırken, Türkiye'ye ağırlıkla ham alüminyum ve pamuk lifi ihraç etti.

Yılın ilk yarısında Türkiye ile Tacikistan arasındaki toplam dış ticaret hacmi 159,2 milyon dolar olurken, bu dönemde Tacikistan, Türkiye'ye 104,4 milyon dolarlık ihracat ve Türkiye'den 54,8 milyon dolarlık ithalat yaptı.

Kazakistan, Afganistan ve Özbekistan da Tacikistan'ın bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer aldı ve alüminyum, pamuk lifi, metal ve kuru meyve ürünleri bu ülkelere en çok ihraç edilen ürünler oldu.

Aynı dönemde Tacikistan'ın en çok ithalat yaptığı ülkeler arasında yüzde 31,7'lik pay ile Rusya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi Kazakistan (yüzde 25) ve Çin (yüzde 14,3) izledi.

Geçen yıl ülkenin dış ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,1 artarak 4 milyar 523,7 milyon dolar olmuştu.

Kaynak: AA