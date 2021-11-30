Tacikistan'da Orta Asya-Güney Kore İşbirliği Forumu 14. Toplantısı yapıldı

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de, Orta Asya- Güney Kore İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları 14. Toplantısı düzenlendi.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Marat Sızdıkov'un katıldı.

Toplantıda, Orta Asya ülkeleri ile Güney Kore arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin durumu ve geleceğiyle ilgili meseleler ele alındı.

Toplantı sonunda ortak bildiri kabul edildi.

Bildiride, orta ve uzun vadede ulaşım, lojistik, enerji, sanayi, çevre, sağlık, eğitim, kültür ve turizm alanlardaki projelerin desteklenmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda Tacikistan, dönem başkanlığını Güney Kore'ye devretti.

Forumun 15. Toplantısı'nın Güney Kore'de yapılması kararlaştırıldı.

Orta Asya – Güney Kore İşbirliği Forumu formatını oluşturma girişimi, Orta Asya ülkeleri ile Güney Kore arasındaki ilişkiler ile bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çabaları geliştirmek amacıyla 2007 yılında Güney Kore tarafından önerilmişti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Son Dakika Haberleri

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