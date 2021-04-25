Tacikistan'a yardım tırı konvoyu
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Tacikistan'a yardım tırı konvoyu

İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - Haberler | Güncel

Tacikistan'a yardım tırı konvoyu İslami Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank IsDB) logosu bulunan medikal yardım tırları, Karadeniz Sahil Yolu ve Sarp Sınır Kapısı üzerinden Tacikistan'a gidiyor.

Tacikistan'a yardım tırı konvoyu

RİZE - İslami Kalkınma Bankası (Islamic Development Bank IsDB) logosu bulunan medikal yardım tırları, Karadeniz Sahil Yolu ve Sarp Sınır Kapısı üzerinden Tacikistan'a gidiyor.

Üzerinde Suudi Arabistan eski Kralı Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'un fotoğrafının bulunduğu ve İngilizce olarak 'Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ile yakın işbirliğiyle' ifadelerinin yer aldığı medikal yardım tırları, Tacikistan'a gitmek üzere Sarp Sınır Kapısın'a doğru Rize'den geçti. Sarı renkteki tek tip ve peş peşe 20'ye yakın tırın geçişi yoldan geçen herkesin ilgi odağı oldu.

Tacikistan'a yardım tırı konvoyu
Tacikistan'a yardım tırı konvoyu
Tacikistan'a yardım tırı konvoyu
Tacikistan'a yardım tırı konvoyu
Tacikistan'a yardım tırı konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR

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