Tabutu çiçeklerle süslenen Müslüme, toprağa verildi

KARAMAN (DHA) - MERSİN'in Gülnar ilçesinde ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan ve 10 gün sonra kaybolduğu alana 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal (3), otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Karaman'a getirildi. Müslüme, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Müslüme'nin tabutu, Türk bayrağı ve çiçeklerle süslendi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi'nde bu sabah otopsisi tamamlanan Müslüme Yağal'ın cenazesi, dayısı Ercan Yağal ve ablası Nurcan Özcan tarafından teslim alındı. Müslüme'nin cenazesi, işlemlerin ardından memleketleri Karaman'a getirildi. Müslüme'nin cenazesi önce Karaman Devlet Hastanesi'ne konuldu. Anneanne Müslüme Yağal, torununun cenazesini kendisi yıkadı. Çeltek Mahallesi'nde bulunan Kazalpa Mezarlığı önüne getirilen minik Müslüme için burada cenaze namazı kılındı. Müslüme'nin tabutu, Türk bayrağı ve çiçeklerle süslendi. Abla Nurcan Özcan, Müslüme'nin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile Müslüme'nin yakınları katıldı. Minik Müslüme'nin ölü bulunmasının ardından gözaltına alınan annesi Selvi Yağal ile babası Mehmet Yağal ve bazı akrabaları, jandarma karakolunda ifade işlemleri bitmediği için cenaze törenine katılamadı.

Müslüme'nin cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.