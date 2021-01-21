Tablet başvurusu yap! MEB tablet başvurusu, ücretsiz EBA tablet nasıl alınır?

Tablet başvurusu öğrenciler tarafından sık sık aranan konular arasında. MEB tablet başvurusu hakkında daha önce Bakan Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Tablet başvuru formu detayları... MEB tablet başvurusu, ücretsiz EBA tablet nasıl alınır?

MEB Tablet başvurusu 2021 Ocak! Ders işleyen öğrencilere kolaylık sağlamak amacıyla MEB tarafından dağıtımı süren tabletlere ulaşmak isteyenler araştırma yapıyor. Bakanı Ziya Selçuk 4. faz çalışmalarının başladığını duyurdu. 500 bin tablet ocak ayı sonuna kadar öğrencilere ulaşacak. İşte MEB Tablet başvurusu! Ocak 2021 ücretsiz EBA tablet başvurusu

TABLET BAŞVURUSU!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılan tabletlerin herhangi bir başvuru sayfası ya da ekranı bulunmuyor. Milli Eğitim İl Müdürlükleri ve okul yönetimleri tarafından tespit edilen öğrencilere tabletler bizzat ulaştırılıyor.

Bakan Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;

Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız.

Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz ihtiyacı bulunan öğrenciler için sosyal sorumluluk kapsamındaki desteklere ilave olarak tedarik edilen 50 bin 500 tablet bilgisayar daha 15 ile sevk edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayarın sevkiyat ve dağıtım süreci devam ediyor. Bu kapsamda, tablet bilgisayarlar, kontrollerin ardından hızla sevkiyat aşamasına alınıyor ve illere ulaştırılıyor.

Bu çerçevede, 15 Aralık'ta dağıtım için 15 ile doğru yola çıkan 50 bin 500 tablet bugün öğrencilere dağıtılmak üzere il müdürlükleri tarafından teslim alındı.

Bu gönderimde Adıyaman'a 2 bin 300, Batman'a 2 bin 600, Diyarbakır'a 3 bin, Gaziantep"e 3 bin, Hakkari'ye 850,

MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz 500 bin tablet tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 25 GB internet...

İstanbul'a 5 bin, Kayseri'ye 2 bin, Kilis'e 500, Kocaeli'ye 8 bin, Mardin'e 3 bin, Ankara'ya bin 350, Siirt'e 1000, Şanlıurfa'ya 10 bin 700, Şırnak'a 2 bin 600 ve Van'a 4 bin 600 tablet bilgisayar ulaştırıldı.

Bu arada bir sonraki dağıtımın 21 Aralık haftasında yapılacağı öğrenildi.

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Öğrenci veya velilerinin tablet bilgisayar için herhangi bir başvuruda bulunmalarına gerek olmadığını kaydeden Bakan Selçuk, ailelerin gelir durumu, okul çağındaki kardeş sayısı, özel eğitim gereksinimi, öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler doğrultusunda resmi veriler üzerinden Bakanlıkça hazırlanan strateji çerçevesinde dağıtımların gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

BELEDİYELERİN TABLET BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR

Bazı belediyeler de tablet kampanyası düzenlemeye başladılar. Belediyeler tarafından sağlanan tablet başvurusu için öğrenci adı soyadı, adresi bilgileri, veli bilgileri, okul sınıf bilgilerinin yazılması gerekiyor. İnternet üzerinden sağlanan başvuru formu tamamlandıktan sonra ücretsiz tablet başvuru işlemi gerçekleşiyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ TABLET KAMPANYASI

Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitim yapılamaması üzerine ön plana çıkan dijital uzaktan eğitime katkı sunmak için harekete geçen Bağcılar Belediyesi, ihtiyaç sahibi öğrenciler için tablet kampanyası başlattı.

Sizlerde düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.

.