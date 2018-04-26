Tabipler Odası Yönetimi Yenilendi

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Tabipler Odası Kırıkkale Şubesi'nin kongresi hafta sonu oda binasında yapıldı. Kongre ile oda başkanı ve yönetimi tamamen yenilendi. Oda Başkanlığı'na Yaşam Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bayram Işık seçilirken, yönetim kurulu üyeliklerine ise yine Yaşam Hastanesi hekimleri getirildi. Kongre sonucunda Başhekim Op. Dr. Bayram Işık olurken, Başhekim Yardımcılığı'na Dr. İbrahim Yılmaz,, Muhasipliğe Op. Dr. Mehmet Emin Demir, Üyeliğe ise Dr. Çiğdem Karaer getirildi.

OP. DR IŞIK: "HAYIRLI OLSUN"

Tabipler Odası Şube Başkanı Op. Dr. Bayram Işık, kongre ve yeni yönetimle ilgili açıklamada bulunarak, "Odamızın yeni yönetimini gerçekleştirdiğimiz kongre ile belirledik. Kamuda çalışanların üye zorunluluğu olmadığı için odamız kapanmak üzereydi. Özel sektörde görev yapan hekimlerimizle birlikte kongremizi yaparak başkan ve yönetim kurulunu belirledik. Böylece hem odamız kapanmaktan kurtulmuş oldu ve hem de odamızla ilgili yazışmalar konusunda Ankara'ya gitme zorunluluğu ortadan kalktı. Yeni yönetim hayırlı olsun" dedi.