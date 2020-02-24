: TABİP, Türkiye'yi bilimsel ve akademik alanda dünyaya bağlamayı hedefliyor

24.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:40

Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) İçerik Uzmanı Eda Armut, TABİP'in Türkiye ve Balkanlar arasındaki akademik ve bilimsel bilgi transferini artırma ve ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını ifade ederek, "Bu kapsamda bilim diplomasisine de katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Armut, TABİP'in amaçları, yürüttüğü projeler ve gelecek hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

TABİP'in Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen bir proje olduğunu dile getiren Armut, "Amacımız tamamen akademik ve bilimsel çapta Türkiye'nin bilinirliğini dünyaya tanıtmak, yurt dışındaki ve Türkiye'deki akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmek. Uluslararasılaşma anlamında faaliyetler yapmaktayız. Amacımız bilimsel ve akademik olarak Türkiye'yi ve dünyayı bağlamak." diye konuştu.

TABİP'in yaklaşık 2 yıldır çok aktif yürütüldüğünü vurgulayan Armut, çok sayıda etkinlik düzenlediklerini belirtti. Geçen sene uzay ve havacılık üzerine yaz okulu yaptıklarını ve yurt dışından öğrencileri getirdiklerini anlatan Armut, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimler alan öğrencilerin ülkeden çok memnun ayrıldıklarını ifade etti. Armut, bu etkinliğin iş birliği açısından önemini vurguladı.

"Bilim diplomasisine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Balkanlardaki hedeflere de değinen Armut, "TABİP kapsamında Balkanlar'da Uluslararası Balkan Üniversitesi, Belgrad Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi gibi üniversitelerle de konuşarak, iş birliği yaparak bu üniversiteleri kendi ağımıza katmayı planlıyoruz. Hem Türkiye-Balkanlar arasındaki akademik ve bilimsel bilgi transferini artırmak, aynı zamanda ilişkileri geliştirmek. Yani bu kapsamda bilim diplomasisine de katkı sağlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Bu üniversitelerle iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından TABİP olarak somut projelere yöneleceklerinin altını çizen Armut, bu üniversitelerdeki öğrencilerin de faydalanabilmesi için çalıştaylar, seminerler düzenlemeyi planladıklarına, akademik ve bilimsel anlamda da Türkiye-Balkanlar bilgi transferini yoğun bir şekilde sağlayacaklarına işaret etti.

Armut, bilim sayılabilecek tüm alanların TABİP'in ilgi alanlarını oluşturduğunu, bu nedenle her alandaki kitleye hitap ettiklerini dile getirdi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali hakkında Balkanlarda da tanıtım programları düzenlediklerini anımsatan Armut, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST'i de uluslararasılaştırmak için çalışmalar yürütüyoruz. İşte Balkanlarda da aktif olması için, daha çok başvuru alması için, yurt dışında tanıtılması için yaklaşık 3-4 gündür buradayız zaten. TEKNOFEST'in uluslararasılaştırılması kapsamında Saraybosna'dan başladık. Kuzey Makedonya ve Sırbistan'da TEKNOFEST'in tanıtılması için faaliyetler yapmaya başladık. Güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Yaklaşık 1000 katılımcı sağlandı."

Armut, TEKNOFEST'in duyurulması ve tanıtılması için Kosova ve Arnavutluk'ta da etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

"TEKNOFEST sayesinde biz bir milli teknoloji hamlesine odaklandık"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi Alper Güzel de TEKNOFEST'i bu yıl 22-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenleyeceklerini söyledi.

TEKNOFEST kapsamında birbirinden farklı teknolojik yarışmaların düzenleneceğini belirten Güzel, "Bu yarışmalar içerisinde otonom taksi ve araçlar, insansız hava araçları, su altında çalışan robotlar, uçan araba tasarım yarışmaları, helikopter tasarım yarışmaları, biyoteknolojik inovasyona yönelik yarışmalar, algılama teknolojilerine yönelik yarışmalar; 23 farklı kategoride yarışmalar olacak." dedi.

Bu yarışmalar kapsamında herkesin kendi tecrübesi ve bilgisine göre farklı farklı kategorilerin olacağını ifade eden Güzel, "İnsanlık yararına teknolojiler diye bir yarışma düzenliyoruz mesela. Buna ilkokul çocuklarımızdan, orta okuldan, liseden, üniversite ve üzerinde farklı farklı kategoriler olacak. Herkesin bilgi ve tecrübe seviyesine göre oyununu oynayabileceği, kendini gösterebileceği, yarışabileceği bir ortam sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TEKNOFEST'in iki senedir Türkiye'de oldukça yoğun ilgi gördüğünü ve bunu daha uluslararası seviyelere taşımak istediklerinin altını çizen Güzel, şunları kaydetti:

"Uluslararası seviyelere taşırken de öncelikli olarak hangi coğrafyalara açılmak istiyoruz? Tabi ki gönül bağımızın bulunduğu, hiçbir zaman kendimizi ayrı gayrı görmediğimiz coğrafyalardan, yani Balkanlardan TEKNOFEST'i uluslararası noktaya taşımak istiyoruz. Bu yüzden Kuzey Makedonya'dayız. TEKNOFEST etkinlikleri sayesinde biz bir milli teknoloji hamlesine heveslendik ve bu yönde çalışıyoruz. Toplumun en altından başlayan bir dip dalgasıyla yukarılara doğru taşıdığımız ve yarını değil, ondan sonraki günü değil, bundan 15-20 yıl sonraki hakim olan teknolojileri, hakim olan endüstriyi, kendi yerli ve milli imkanlarımızla yapmanın hevesindeyiz."

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde çok verimli ve güzel bir sunum yaptıkları bilgisini paylaşan Güzel, üniversitelilerin heyecanının kendilerini geleceğe dair ümitlendirdiğinin altını çizdi.

TEKNOFEST'e son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu ifade eden Güzel, mümkün olduğunca fazla başvuru almayı umduklarını kaydetti.

Güzel, "(Katılımcılar) Geleceğe odaklansınlar, çalışsınlar, ülkelerinin geleceğin teknoloji üstünü olduğunu bilsinler ve bu yönde çalışmalarına devam etsinler. Bizler tam bağımsız olmak zorundayız. İçinde bulunduğumuz şartlarda da tam bağımsızlığın yolu sadece çalışmaktan, kendi teknolojilerine hakim olmaktan geçiyor. Biz bunun için TEKNOFEST'i çok önemsiyoruz. Buradaki kardeşlerimizin de önemsemesini ve bizimle beraber bu coşkuyu ve bu heyecanı Antep'te yaşamalarını istiyoruz." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

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