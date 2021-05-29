Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman'dan Salda Gölü açıklaması (2)
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Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman'dan Salda Gölü açıklaması (2)

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman'dan Salda Gölü açıklaması (2)
Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan - Haberler | Güncel

VALİ ARSLANTAŞ: GÖL SUYUNUN ÇEKİLMESİ VE POLEN ETKİSİBurdur Valisi Ali Arslantaş sosyal medyada Salda Gölü'nde kirlilik oluştuğu yolundaki paylaşımların ardından göle gelerek incelemelerde bulundu.

VALİ ARSLANTAŞ: GÖL SUYUNUN ÇEKİLMESİ VE POLEN ETKİSİ

Burdur Valisi Ali Arslantaş sosyal medyada Salda Gölü'nde kirlilik oluştuğu yolundaki paylaşımların ardından göle gelerek incelemelerde bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Yeşilova Kaymakamı İsmail Alsancak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Alaçatlı ile Salda Gölü'nü gezen Vali Arslantaş, "Ülkemizin ve ilimizin en önemli tabiat varlıklarından biri olan Salda Gölü'müzde bu yıl mevsimsel kuraklıkların etkisiyle göl su seviyesinde yaklaşık 40 santimetrelik bir düşüş meydana geldi. Göl suyu çekilince de göl tabanındaki balçıklar ortaya çıktı. Bunu alanın tamamını gezerek görebiliyoruz. Gölümüzün çevresinin tamamı çam ormanlarıyla, sazlıklarla kaplı. Çam ormanlarının ve sazlıkların oluşturduğu polenlerle göl suyunun çekildiği noktada o sarımtırak görüntüyü meydana getirdi. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerekli numuneler alındı, biyolojik ve kimyasal analiz sonuçları 24 ve 48 saat içerisinde elimize ulaşmış olacak" dedi.

İnsan kaynaklı kirlenmenin önüne geçmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan hibe ve desteklerle Doğanbaba ve Salda köylerinin kanalizasyon atıklarının göle karışmasını engelleyecek tesislerin kurulması için ihalelerin yapıldığını aktaran Vali Arslantaş, "Çok kısa süre içerisinde tamamlanacak. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız İller Bankası vasıtasıyla Yeşilova Belediyemize de aynı destekleri veriyor olacak. Birkaç ay içerisinde bitirileceğini düşündüğümüz bu arıtma tesislerinden sonra insan kaynaklı kirlenmenin tamamen önüne geçmiş olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Göl kıyısındaki durumun göl suyunun çekilmesi ve polenlerin çekilen alana gelmiş olmasıyla alakalı olduğunu aktaran Vali Arslantaş, "Bunun her yıl yılın bu mevsiminde tekrar eden bir doğa aktivitesi olduğu neticesine ulaştık yaptığımız araştırmalarda" dedi.

Öte yandan Salda Gölü'nde benzer durumun 2 yıl önce de yaşandığı öğrenildi.


Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman'dan Salda Gölü açıklaması (2)
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman'dan Salda Gölü açıklaması (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan

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