'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor

ZONGULDAK'ta birbirine yakın 10 şelalesi bulunan Harmankaya Şelaleleri, doğa tutkunları ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.

ZONGULDAK'ta birbirine yakın 10 şelalesi bulunan Harmankaya Şelaleleri, doğa tutkunları ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Türkiye'nin 113'üncü 'Tabiat Anıtı' olarak ilan edilen Harmankaya Şelaleri, ziyaretçilerini etkiliyor. Zonguldak Valiliği tarafından şelalelere giden alandaki kanyon boyunca yaşları 113 milyonu bulan kayaç yapılar da dikkat çekiyor. Yabani hayvanların da yaşamını sürdürdüğü kanyon, Türkiye'de doğal yaşamın devam ettiği kanyonlar arasında yer alıyor. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta 1 metreden 10 metreye kadar değişen büyüklükte 10 şelalenin bulunduğu alan her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Bölgenin bir doğa harikası olduğunu belirten doğasever Nuri Erkal (63), kentte mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu belirterek, "Ben Türkiye'de çok yer gezdim ancak Zonguldak kadar güzel bir doğaya sahip alana daha şahit olmadım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı