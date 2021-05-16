'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor

'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ta birbirine yakın 10 şelalesi bulunan Harmankaya Şelaleleri, doğa tutkunları ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.

ZONGULDAK'ta birbirine yakın 10 şelalesi bulunan Harmankaya Şelaleleri, doğa tutkunları ve turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10'uncu Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında Türkiye'nin 113'üncü 'Tabiat Anıtı' olarak ilan edilen Harmankaya Şelaleri, ziyaretçilerini etkiliyor. Zonguldak Valiliği tarafından şelalelere giden alandaki kanyon boyunca yaşları 113 milyonu bulan kayaç yapılar da dikkat çekiyor. Yabani hayvanların da yaşamını sürdürdüğü kanyon, Türkiye'de doğal yaşamın devam ettiği kanyonlar arasında yer alıyor. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta 1 metreden 10 metreye kadar değişen büyüklükte 10 şelalenin bulunduğu alan her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 

Bölgenin bir doğa harikası olduğunu belirten doğasever Nuri Erkal (63), kentte mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu belirterek, "Ben Türkiye'de çok yer gezdim ancak Zonguldak kadar güzel bir doğaya sahip alana daha şahit olmadım" dedi. 

 


'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor
'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor
'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor
'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor
'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor
'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor
'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor
'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor
'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor
'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber! Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek
İsrail'den gelen yolculardan PCR testi istenecek
Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu
Türkiye'den 50 ülkeye test kiti; Özel uçak gönderen ülke oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Meral Akşener Lale Karabıyık
Magazin Ebru Gündeş Özcan Deniz Pınar Altuğ Kenan Doğulu
Spor Muslera Adem Büyük Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Tabiat Anıtı' Harmankaya Şelaleleri, görsel şölen sunuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 12:28:36. #1.16#

title