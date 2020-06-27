Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı Bursa'nın İnegöl ilçesinin giriş-çıkış tabelalarına göre ilçede 4 bin kişi kayıp. Şehrin bir girişindeki tabelada nüfusun 270 bin, çıkışındaki tabelada ise 274 bin rakamının bulunması kafaları karıştırırken vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine giriş tabelalarında yer alan rakamların farklı oluşu kafaları karıştırdı.

Yıldırım gazetesinin haberine göre, Bursa'dan İnegöl'e giriş ile Ankara yönünden İnegöl'e girişe konulan nüfus rakamlarının bulunduğu tabelada yer alan bilgileri gören sürücüler şaşkınlık yaşıyor. Şehrin bir girişindeki tabelada nüfusun 270 bin, çıkışındaki tabelaya göre ise 274 bin rakamının bulunması kafaları karıştırdı. Bazı vatandaşlar bu durumu ti'ye aldı.

MÜGE ANLI'YA ÇAĞRI YAPTI

İnegöl'de ikamet eden Sinan Çelik, İnegöl'ün giriş ve çıkışında yer alan nüfus tabelalarındaki rakamsal farklılıklara şaşırdığını söyleyerek, "Niye üzülmeyin şimdi, 4 bin tane kayıp var. Ne yapacak Müge Anlı, nasıl bulacak bu kadar insanı. Ankara'dan İnegöl'e girişte bulunan tabelada nüfus 274 bin yazıyor. İlçeden çıkışta yer alan tabelada ise nüfus 270 bin olarak yazıyor. Bu 4 bin insan nerede? Çok merak ediyorum. İnegöl'de yaşıyoruz.Yeni dikkatimi çekti bu farklılık. Yetkililerden bu rakamların düzeltilmesini istiyorum. Bu durumu görünce Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın beraber çektiği film aklıma geldi; bu adamlar nereye bakıyor? Bu adamlar buraya bakıyor" dedi.

4 BİN KİŞİ NEREDE?

Diğer vatandaş Okan Göktaş ise, bu işin daha ciddiyetle yapılması gerektiğini söyleyerek, "Muhtemelen bu rakamların güncellenme olayı birisine verilmiştir, adamda işini yapmamıştır. Yetkililerden, verdikleri işi takip etmelerini istiyorum. Çünkü bu iş kolay değil. Bu rakamlar düzeltilsin, İnegöl'ün nüfusu kaç ortaya çıksın. Vicdanlar rahatlasın. İnegöl halkı bu 4 bin kişinin nerede olduğunu merak ediyor." dedi.