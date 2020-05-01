Tabanca meraklısı hırsız kameraları dikkate almadan silahları böyle çaldı

Tabanca meraklısı hırsız kameraları dikkate almadan silahları böyle çaldı Polis, görüntülerini aldığı soğukkanlı hırsızı yakalamak için çalışma başlattı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasındaki sakinlikten faydalanmak isteyen tabanca meraklısı bir hırsız girdiği kilidini...