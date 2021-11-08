T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü Malatya Şube Müdürlüğü Malatya Şefliği Tüfek İhalesi
15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya İl Şube Müdürlüğünce 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında mülkiyeti kamuya geçirilen 14 adet Yivsiz Av Tüfeğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi uyarınca "Pazarlık Usulü" ile 25. 11.
MALATYA (Habermetre) - 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Malatya İl Şube Müdürlüğünce 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında mülkiyeti kamuya geçirilen 14 adet Yivsiz Av Tüfeğinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesi uyarınca "Pazarlık Usulü" ile 25. 11. 2021 tarihinde satışının yapılacağına ilişkin ihale ilanı için tıklayınız.
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