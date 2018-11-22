SYFF2018'in Konuk Yönetmenleri 23 Kasım'da Fransız Kültür Merkezi'nde

23 Kasım Cuma günü Fransız Kültür Merkezi'nde saat 18.45'de gösterimi yapılacak olan filmin ardından izleyiciler konuk yönetmenlerle sohbet etme imkanı bulabilecekler.

2018 yılı yapımı olan Açık Pencere, bir Danimarka, Hindistan ve ABD ortak yapımı. "Öğrenmenin geleceğini tasarlamamız gerek!" diyen eğitim araştırmacısı Prof. Sugata Mitra 1999 yılında Hindistan'da gerçekleştirdiği "Duvardaki Delik" deneyinde hayatında hiç bilgisayar görmemiş çocukların merak ile tetiklenen kendi kendine öğrenme sürecini gözlemledikten sonra "Buluttaki Okul"u kurmayı hayal etti. Açık Pencere'de 2013 yılında TED konuşmacısı olarak kazandığı ödülün ardından açılan internet öğrenme merkezlerinden birindeki kız öğrencilerin deneyimine tanıklık ediyoruz. Hindistan tüm nüfusunu çevrimiçi yapabilmek için çaba sarf ederken Deepa ve Jaya, Delhi'nin yoksul mahallelerinden iki genç kız, hayatlarında ilk defa okullarındaki internet öğrenme laboratuvarında internetle tanışıyor. Laboratuvarda geçirdikleri zaman önlerinde yeni fikirler, olasılıklar ve perspektiflerden oluşan kocaman bir evren açıyor, kendileri ve dünyayla ilgili yeni öğrenme biçimleri sunuyor. Laboratuvarın kapanması olasılığı ile internete ulaşımlarının ellerinden alınmasının yaratacağı etkileri düşünmek durumunda kaldıklarında internetin dönüştürücü gücünün benlik duygusuna ve aile, kültür ve toplumla ilişkimize etkilerinin yansımasını görüyoruz.

Bu yıl festival seçkisinde yer alan filmler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından açıklanan 17 Küresel Hedef ve bu hedeflerin birbirleriyle ilişkilerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla ilgili hedeflerle etiketleniyor. Açık Pencere filmi de4-Nitelikli Eğitim; 5- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve 10- Eşitsizliklerin Azaltılması hedefleri ile ilişkilendiriliyor.

SYFF2018 seçkisinde yer alan 27 kısa ve uzun metrajlı belgesel, sürdürülebilir turizm, kırsal kalkınma, ulaşılabilir sağlık hizmetleri, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar, döngüsel ekonomi, kooperatifçilik, vatandaşlık geliri, tarım ve hayvancılık, deniz koruma alanları ve biyoçeşitlilik, iklim değişikliği kaynaklı çatışma ve göç, iklim değişikliği adaptasyonu, sosyal etki odaklı işletmeler, sosyal girişimcilik, sosyal ve ekolojik sorunlarda işbirliğinin önemi, toplumsal olaylarda kadınların rolü gibi çok geniş yelpazede temayı ve yaklaşımı barındırıyor.

Festival, 25 Kasım'a kadar İstanbul'da Fransız Kültür Merkezi ve SALT Beyoğlu'nda izlenebilecek.