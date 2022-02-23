Sydney'de selde 22 kişi kurtarıldı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'de yoğun sağanağın neden olduğu selde 22 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

NSW Eyalet Acil Servisten (SES) Allison Flaxman. Avustralya Yayın Kurumuna yaptığı açıklamada, Sydney ve Central Coast bölgesinde yoğunlaşan şiddetli fırtına ve sağanağın son iki gün içinde büyük hasara yol açtığını söyledi.

SES'e 880'den fazla yardım çağrısı yapıldığını belirten Flaxman, "Sel sularına kapılan vatandaşlar için 22 kurtarma işlemi yapmak durumunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Sydney'den Central Coast'a kadar uzanan bölgelerde sel sularıyla kaplı yollarda çok sayıda aracın sürücüleri tarafından terk edilmek zorunda kaldığını aktaran Flaxman, sürücüleri su basmış yolları kullanmamaya ve yapılan uyarıları dikkate almaya çağırdı.

Parramatta Nehri Rıhtımındaki feribot durağının yanı sıra Marrickville, Wolli Creek ve Arncliffe semtlerindeki bazı otobüs durakları ve tren istasyonlarının da sel suları altında kaldığı bildirildi.

Meteoroloji bürosu yağış yoğunluğunun azalacağını açıkladı

Sydney'deki yağışların zirvesini gördüğünü aktaran Avustralya Meteoroloji Bürosundan (BOM) Meteorolog Jiwon Park, "Yağışlı hava şartlarının hafta boyunca devam etmesi muhtemel, ancak Sydney ve Central Coast bölgesinde dün gördüğümüz kadar şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.

SES, son 24 saatteki yoğun yağış nedeniyle yeni ve ani su baskını ihtimaline karşı bölgedeki nehirleri izleyemeye devam edeceklerini duyurdu.