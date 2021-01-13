Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı
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Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı

13.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:06
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı

Koronavirüs salgının merkez üssü ABD'nin Los Angeles eyaletinde, ekipler ihbar üzerine bir mekandaki swinger partisine baskın düzenledi. Yataklar, kafesler ve dansçı direkleriyle donatılmış depoda gerçekleşen partiye katılanlardan yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan ABD, onlarca kişinin katıldığı bir swinger partisini konuşuyor.

DİREKLER, KAFESLER, YATAKLAR...

Gece geç saatlerde aldıkları ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bir depoda düzenlenen partiye baskın düzenledi. Mekanın önünde polis araçlarından "Parti bitti" anonsu yapan polis memurları, mekana girdiklerinde ise dans direkleri, yataklar ve kafeslerle karşılaştı.

Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı

200 KİŞİ GÖZALTINDA

Partiye katılan kişilerin büyük bölümünün maske takmadığı görülürken, depoda bulunan yaklaşık 200 kişi gözaltına alındı. Los Angeles Şerif Departmanı, koronavirüs vakalarının önlenemez biçimde arttığı bölgede, eyaletin karantina emirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle baskını düzenlediklerini söyledi.

Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı

Öte yandan eyalette sıkı koronavirüs önlemleri çerçevesinde; çalışma, alışveriş ve gerekli işler dışında tüm vatandaşlara evde kalmaları söylenmiş; diğer hane halklarıyla buluşmaları yasaklanmıştı.

Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı
Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı
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