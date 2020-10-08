Swinger partilerine katılmak için estetik yaptırmışlar
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Swinger partilerine katılmak için estetik yaptırmışlar

08.10.2020 23:04 | Son Güncelleme: 08.10.2020 23:08
Swinger partilerine katılmak için estetik yaptırmışlar

Adana merkezli 16 ilde 69 kişinin gözaltına alındığı swinger "eş değiştirmeli" fuhuş operasyonunda kadınların dudak, yanak, göğüs ve popo estetiği yaptırdıkları öğrenildi.

Adana merkezli 16 ilde 69 kişinin gözaltına alındığı swinger "eş değiştirmeli" fuhuş operasyonunda kadınların dudak, yanak, göğüs ve popo estetiği yaptırdıkları öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin internet üzerinden swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 35 evli çift ile 3 kadın ve 1 trans birey olmak üzere toplam 74 kişinin Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde birlikte olduklarını tespit etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis, önceki gün Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de eş zamanlı 80 adrese 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, 69 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi. Evlerde arama yapan polis, çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar ve silah ele geçirdi.

Şebekenin kendilerine internet üzerinden ulaşıp, grup halinde birlikte olmak isteyen zengin kişileri 'yolunacak kaz' diye adlandırdığı, evlerinin erzaklarını aldırdıkları öğrenildi. Şahısların para karşılığı fuhşun ardından da birbirlerine 'kaz yolundu' şeklinde mesaj attığı öne sürüldü.

Öte yandan, estetik ameliyat olan şebeke üyesi kadınların iyileşme sürecinde partilere katılamadıkları, bunun için de görüntülü konuşma yöntemiyle partiye dahil edildikleri öğrenildi. Ayrıca şebeke üyesi bir çiftin 6 ay boyunca 9 il gezdiği ve fuhuş toplantılarına katıldıkları belirlendi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. - ADANA

Swinger partilerine katılmak için estetik yaptırmışlar
Swinger partilerine katılmak için estetik yaptırmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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