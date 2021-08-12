Sweet Girl Filmi

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Sweet Girl, karısını öldürenlerden intikamını almaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Karısının ölümünün ardından kızı ile baş başa kalan adam, bir yandan kızını korumaya çalışırken, bir yandan da karısının ölümünden sorumlu olan insanlara karşı adaleti yerine getirmeye çalışır.

Yönetmen: Brian Andrew Mendoza

Senaryo: Philip Eisner, Gregg Hurwitz, Will Staples

Oyuncular: Jason Momoa, Isabela Merced, Adria Arjona, Amy Brenneman, Michael Raymond-James, Justin Bartha, Katy M. O'Brian, Manuel Garcia-Rulfo, Lex Scott Davis, Reggie Lee, Raza Jaffrey, Nelson Franklin , Brian Howe, Dominic Fumusa, Dale Pavinski, Jake Allyn, David A MacDonald, Gina Jun, Molly Miller, Xander Goldman, James Anthony McBride, Jennifer Christa Palmer, Dana Cuomo, Will Blagrove, Milena Rivero, Tiffany Sander McKenzie, Mathew Trent Hunnicutt, Devin Reeve, Sarah Helbringer, DyNiesha Lysette Whitfield

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Sweet Girl

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 96 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 20.08.2021

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Kaynak: InterSinema.com