Süzme mercimek çorbası nedir, nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri
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Süzme mercimek çorbası nedir, nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri

Dün akşam Masterchef Türkiye programında süzme mercimek çorbası yapılmıştı. Vatandaşlar süzme mercimeğin yapılışını ve püf noktalarını çok merak etti. Peki süzme mercimek nasıl yapılır detaylar haberimizde.

Süzme mercimek çorbası nedir, nasıl yapılır? Mercimek çorbası tarifi ve malzemeleri
28.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:14

Sofralarımızın vazgeçilmezi çorbalardır. Çorbalar arasında ise en popüleri mercimek çorbasıdır. Birçok farklı yapılışı mevcut. Fakat en iyisi süzme mercimek çorbasıdır. Peki süzme mercimek nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir, püf noktası nedir?

MERCİMEK ÇORBASI NEDİR?

Mercimek çorbası, ana malzemesi kırmızı, sarı veya yeşil mercimekten oluşan; un, tuz, tereyağı, et suyu, soğan, kırmızı veya karabiber ile hazırlanan çorba. Türkiye'de mercimek çorbası yapmak için soğanın yanı sıra patates, havuç ve kereviz de kullanılır.

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

1-) Öncelikle patatesin, havucun ve soğanın kabuklarını soyuyoruz. Tüm sebzeleri orta kalınlıkta ve büyüklükte doğruyoruz.

2-) Mercimekleri bol suda yıkıyoruz.

3-) Ardından bir tencerenin içine tereyağı ve sıvı yağı atıyoruz. Sonra bunları eritiyoruz.

4-) Yağın içine soğanları ilave ediyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Akabinde içerisine havuç ve patatesleri de ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz.

5-) Sonrasında bunların üzerine mercimekleri, tavuk suyu ve normal suyu ekleyerek kaynatmaya başlıyoruz.

6-) Sebzeler iyice yumuşadıktan sonra ve mercimekler piştiğinde blenderdan geçiriyoruz. Sonra tekrar ocağa alıyoruz.

7-) Ayrı bir yerde tereyağı ve un kavuruyoruz. Sonrasında mercimek çorbasından yarım kepçe kadarını içine aktarıyoruz ve karışımı çorbaya ilave ediyoruz.

8-) Elde ettiğimiz karışımı yavaş yavaş çorbanın içine döküyoruz ve karıştırıyoruz. Yaklaşık 2-3 dakika bu şekilde pişiriyoruz ve en sonunda çorbamızı süzgeçten geçiriyoruz.

9-) İşlem bu kadar. Süzme mercimek çorbamızı böylelikle hazırlamış oluruz. Afiyet olsun...

SÜZME MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı tavuk suyu

2 su bardağı su

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy patates

1 adet orta boy havuç

1 yemek kaşığı un

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

MASTERCHEF MEHMET ŞEFTEN SÜZME MERCİMEK ÇORBASI İÇİN PÜF NOKTASI

Mehmet şef, mercimek çorbasıyla ilgili harika bir tüyo veriyorum dedi ve püf noktasını şöyle açıkladı:

"Mercimeği yıkayın, yıkadıktan sonra iyice süzün. Tencerede 6-7 dakika beyazlaşıncaya kadar kavurun. Kaynar suyu attığınızda 7-8 en fazla 10 dakika içinde dağılmış hemen harika bir süzme mercimek çorbasının ana ürününü elde edebilirsiniz."

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