Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti
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Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti

24.09.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:09

Çanakkale'de bir köydeki sulama göletinde pompa arızası nedeniyle suyun bir bölümü boşaltıldı. Suyun boşaltılmasıyla ortaya çıkan 4 kafatası ile kemikler ise vatandaşları şaşırttı. Bulgular, bölgede eski bir mezarlık olabileceğine işaret etti.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyündeki sulama göletinde pompa arızası nedeniyle suyun bir bölümü boşaltılınca, ortaya 4 kafatası ile kemikler çıktı. Kemikler, gölün altında eski bir mezarlık olabileceğine işaret ederken bulunan parçalar incelenmek üzere Adli Tıp'a gönderildi.

KEMİKLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Biga ilçesine bağlı Akyaprak köyünde çobanlık yapan Hayrettin Yaşar, geçen pazartesi günü koyunlarını otlatırken bölgede kafatası ve kemiklere rastladı. Çoban Yaşar, durumu, köy muhtarı Rıdvan Yaşar'a bildirdi. Olay yerine gelen Yaşar da jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güvenlik önlemi alarak araştırma yaptı. Daha sonra kafatasları ile kemikler incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖLETİN ALTINDA ESKİ BİR MEZARLIK OLABİLİR

Pompanın arıza yapması sonucu onarım için göletteki suyun yüzde 90'ı boşaltılırken, gölet havzasında başka kafatası ya da kemik olup, olmadığı araştırılacak. Çoban Hayrettin Yaşar, 81 yaşındaki babası Mehmet Yaşar'ın, göletin altında eski bir mezarlık olabileceğinden bahsettiğini söyledi.

Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (9)
MECZUP: boşuna uğraşmayın ne kadar estetik makyaj yaptırırsanız yaptırın tüy dökücü vücut sıkılaştırıcı krem kullanın saçlarınızı boyatın günün birinde alacağınız şekil budur
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AYNI ŞEYLER: HER SENE AYNI HABERİ YAPIYORSUNUZ YAAA BEŞİKTE ÇOCUK ÖĞRENDİ ESKİDEN MEZARLIK OLDUĞUNU
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TARİH BİZİM MEMLETTE DOĞMUŞ: Ülkemizin her tarafı eski uygarlıkların kırıntılarıyla dolu. Normal yani bunlar
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