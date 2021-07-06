Suyu çekilen Salda gölü kıyısına yakın adaya yürüyerek geçiyorlar
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Suyu çekilen Salda gölü kıyısına yakın adaya yürüyerek geçiyorlar

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | Güncel

Suyu çekilen Salda gölü kıyısına yakın adaya yürüyerek geçiyorlar Tam normalleşmenin ardından Salda Gölü'ne ziyaretçi akını Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy'da çocuklarıyla beraber adaya yürüyerek geçti Burdur'da tam normalleşmenin ardından Salda Gölü ziyaretçi akınına uğrarken...

Suyu çekilen Salda gölü kıyısına yakın adaya yürüyerek geçiyorlar

Tam normalleşmenin ardından Salda Gölü'ne ziyaretçi akını

Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy'da çocuklarıyla beraber adaya yürüyerek geçti

BURDUR - Burdur'da tam normalleşmenin ardından Salda Gölü ziyaretçi akınına uğrarken Salda Gölü Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, göl kıyısına yakın bir alanda bulunan kayaya yürüyerek geçiyorlar. Kültür ve Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy'da çocuklarıyla beraber kayalığa göl içinden yürüyerek gitti.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla ünlenen Salda Gölü, tam normalleşmenin ardından ziyaretçi akınına uğradı. Salda Gölü Tabiat Parkı'na gelerek gölün keyfini çıkaran ziyaretçiler hem göle girerek serinledi hem de anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekildiler.

Salda Gölü'ne ilk defa gelen Zeynep Sude Şahin, "Kocaeli'nden geliyorum. Buralar çok güzel. Yürüyerek bu taraflara geçip fotoğraf çektirebiliyoruz. Herkesin gelebileceği güzel bir yer" dedi.

Polonya'dan gelen Slawek Wolman "Burası mükemmel. Çok güzel ve ilk defa geliyorum çok beğendim" diye konuştu.

Rusya'dan Salda Gölü'ne gelen ve gölün keyfini çıkaran Tatyana Broın ise, "Salda olağanüstü bir göl. Çok güzel" diye dedi.

Kuraklık nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Salda Gölü'nün sularının çekilmesi ile beraber gölün kıyı kısmına yakın olan bir alanda ortaya çıkan kayalıklara ise ziyaretçiler yürüyerek gitti. Yaklaşık 4 yıl önce yüzerek geçilebilen kayalıklar suların çekilmesiyle ortaya çıkarken ziyaretçiler için ise fotoğraf çektirdikleri mekana dönüştü. Kültür ve Turizm Bakanının eşi Pervin Ersoy'da ziyaret ettiği Salda Gölü'nde oğlu Aslan Can ile kayalıklara yürüyerek geçti. Burada fotoğraf çektirdikten sonra yürüyerek kıyıya geri dönen Pervin Ersoy, Salda Gölü içerisinde bastığı kumların rahatlatıcı özelliği olduğunu söyleyerek suyun ılık ve güzel olduğunu belirtti.

Suyu çekilen Salda gölü kıyısına yakın adaya yürüyerek geçiyorlar
Suyu çekilen Salda gölü kıyısına yakın adaya yürüyerek geçiyorlar
Suyu çekilen Salda gölü kıyısına yakın adaya yürüyerek geçiyorlar
Suyu çekilen Salda gölü kıyısına yakın adaya yürüyerek geçiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti
Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti
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