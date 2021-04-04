Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi
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Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi

Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta "The Ever Given" isimli yük gemisinim karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olduğu suçmalarıyla karşı karşıya kalan Mısır'ın ilk kadın kaptanı Marwa Elselehdar suçlamalara isyan etti.

Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta "The Ever Given" isimli yük gemisinim karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olduğu suçmalarıyla karşı karşıya kalan Mısır'ın ilk kadın kaptanı Marwa Elselehdar suçlamalara isyan etti. 

Mısır'daki dünyanın en önemli su yolu olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına ve milyarlarca ekonomik zarara neden olan 'Ever Given' isimli yük gemisinde yaşanan krizin faturası ülkedeki ilk kadın kaptanına kesildi. Mısır'ın ilk kadın gemi kaptanı Marwa Elselehdar yüzlerce mil uzakta başka bir gemide olmasına rağmen Süveyş Kanalı'nı tıkanmasından sorumlu kişi olarak gösterildiğini ifade etti.

GEMİYİ SIKIŞTIRAN KİŞİ İLAN EDİLDİ 

Marwa Elselehdar, suçmalara yönelik sessizliğini İngiliz medyasına bozdu. Ever Given adlı yük gemisinin Süveş Kanalı'nda karaya oturduğu tarihte İskenderiye'de Aida IV adlı gemide ikinci kaptanı olarak çalıştığını kaydeden Elselehdar " İnternette yalan ve iftiralarla beni hedef gösterdiler. Bu koca bir yalan" dedi.29 yaşındaki Marwa'nın kadın gemi kaptanı olması nedeniyle cinsiyeti nedeniyle hedef tahtasına oturtulduğunu ifade etti. İddialar karşısında şaşkına döndüğünü belirten Elselehdar, "Şoke oldum. Belki bu alanda başarılı bir kadın olduğum için ya da Mısırlı olduğum için hedef alınmış olabileceğimi hissettim, ama emin değilim." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SU YOLUNDA SIKIŞMIŞTI 

Japon firma Shoe Kisen'in sahibi olduğu 400 metre uzunluğundaki (yaklaşık dört futbol sahası) 20 bin konteyner taşıma kapasiteli yük gemisi 24 Mart'ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışmıştı.Geminin sahibi Japon firma yaşanan olaydan iki gün sonra yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde zorluklarla karşılaşıldığını bildirmişti. Geminin Mısır'a günlük yaklaşık zararı 12-14 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Evergreen isimli dev yük demisi 7'nci günde kurtarıldı. Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken Mısır'ın Süveyş kanalı yetkilisi geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafiğin açıldığını bildirmişti. Mısır'ın 'Ever Given' kargo gemisinin şirketi Evergreen'den 1 milyar dolar tazminat talep edeceği ifade edilmişti.


Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi
Süveyş'te sıkışan geminin faturası Mısır'ın ilk kadın kaptanına kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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