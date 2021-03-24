Süveyş Kanalı'nda deniz trafiğinin normale dönmesiyle 13 milyon varil petrolün yolu açıldı
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Süveyş Kanalı'nda deniz trafiğinin normale dönmesiyle 13 milyon varil petrolün yolu açıldı

24.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:56
Süveyş Kanalı'nda deniz trafiğinin normale dönmesiyle 13 milyon varil petrolün yolu açıldı

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda gemi kazası sonrası duran deniz trafiğinin normale dönmesiyle 13 milyon varil ham petrol taşıyan 10 tankerinin seyrüsefer güvenliği sağlandı.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda gemi kazası sonrası duran deniz trafiğinin normale dönmesiyle 13 milyon varil ham petrol taşıyan 10 tankerinin seyrüsefer güvenliği sağlandı.

Süveyş Kanalı İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kanalda bu sabah kaza yapan dev konteyner gemisini kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Böylece, Süveyş Kanalı'nda gemi kazası sonrası duran deniz trafiğinin normale dönmesiyle 13 milyon varil ham petrol taşıyan 10 tankerin de yolu açılmış oldu.

Petrol analiz ve izleme firması Vortexa, kaza sonrası deniz trafiğinin sıkışması sonucu 13 milyon varil ham petrolün nakliyesinin durabileceğini duyurmuştu. ???????

Süveyş Kanalı'nda bu sabah Evergreen isimli konteyner gemisi rotadan çıkarak kıyıya çarpmıştı.

Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda deniz trafiği tamamen durmuştu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki konteyner gemisinin Çin'den yola çıkarak Hollanda'ya gitmekte olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

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