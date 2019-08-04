Suvarlı beldesinde oy verme işlemi sona erdi
Suvarlı beldesinde oy verme işlemi Oy pusulalarının açılması Oyların sayımı ADIYAMAN - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy verme işlemi sona erdi.
Suvarlı beldesinde oy verme işlemi
Oy pusulalarının açılması
Oyların sayımı ADIYAMAN - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy verme işlemi sona erdi.
Kaynak: AA
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