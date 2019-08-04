Suvarlı beldesinde oy verme işlemi sona erdi

Suvarlı beldesinde oy verme işlemi sona erdi

Suvarlı beldesinde oy verme işlemi Oy pusulalarının açılması Oyların sayımı ADIYAMAN - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy verme işlemi sona erdi.

4.08.2019 18:19
Suvarlı beldesinde oy verme işlemi sona erdi

Suvarlı beldesinde oy verme işlemi
Oy pusulalarının açılması
Oyların sayımı ADIYAMAN - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'taki seçimlerin iptaline karar verilen Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde oy verme işlemi sona erdi.

Kaynak: AA
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