Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları ortaya çıktı! İlaçla uyutup parçalara ayırmışlar
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Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları ortaya çıktı! İlaçla uyutup parçalara ayırmışlar

02.10.2020 10:29 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:19

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinden hemen sonra Suudi yetkililerin arasında geçen konuşmanın kayıtları ortaya çıktı. Kaşıkçı'yı parçalamayı planlayanların soğukkanlılığı dikkat çekerken, kayıtlarda Adli Tıp Uzmanı Al Tubaigy, "Kolay olacak. Eklemler ayrılmış olacak. Parçalara ayırırsak iş bitmiş olacak" dedi.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin üzerinde iki yıl geçti. Olayla ilgili olarak soruşturma hala sürerken, görülen dava dosyasında, 2 Ekim günü Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yaşananlarla ilgili Birleşmiş Milletler raportörü Agnes Callamard'ın soruşturma birimlerinden dinlediği ses kayıtlarına ilişkin ifadelerin geçtiği ortaya çıktı.

"GÖVDEYİ TORBAYA KOYMAK MÜMKÜN MÜ?"

Yeni Şafak'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, 2 Ekim günü sabah saatlerinde 15 Suudi yetkili iki gruba ayrıldı. Ayrılanlardan 5'i başkonsolosun konutuna giderken, kalan 10 kişi de konsolosluğa gitti. Saat 13.02'de konsolosluk içerisinde Cemal Kaşıkçı'nın gelmesinden dakikalar önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın koruması Mahir Abdülaziz Mutreb ve Adli Tıp Uzmanı Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy arasında geçen konuşmada Mutreb, "Gövdeyi bir torbaya koymak mümkün müdür?" diye sordu.

Suudi yetkililerin, Cemal Kaşıkçı'yı parçaladıkları ortaya çıktı

"İLK KEZ YERDE KESİYORUM"

Bu soruya cevap veren Tubaigy ise "Hayır çok ağır" dedi. Konuşmasına devam eden Tubaigy "Kolay olacak. Eklemler ayrılmış olacak. Sorun yok. Bedeni ağır, ilk kez yerde kesiyorum. Eğer plastik torbalar alır ve parçalara ayırırsak iş bitmiş olacak. Her birini saracağız deri torbalara" ifadelerini kullandı.

"KURBANLIK HAYVAN GELDİ Mİ?

Konuşmada endişesini aktaran Tubaigy, "Amirim ne yaptığımı bilmiyor. Beni koruyacak kimse yok" derken Mutreb, Kaşıkçı'yı kastederek "Kurbanlık hayvanın" gelip gelmediğini sordu.

Saat 13:15'te konsolosluğa gelen Cemal Kaşıkçı, telefonunu Hatice Cengiz'e bırakarak tek başına içeriye girdi. İstihbarat raporlarına göre Kaşıkçı'nın konsolosluğa girdikten sonra 10 dakika içinde ölmüş olabileceği değerlendirmesi ek klasörlerde yer aldı.

Suudi yetkililerin, Cemal Kaşıkçı'yı parçaladıkları ortaya çıktı

Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy

Dosyada yer alan kayıtlara göre Cemal Kaşıkçı ilk olarak konsolosluğun ikinci katında bulunan başkonsolosun ofisine davet edildi. Burada yapılan konuşmada Kaşıkçı'ya Suudi Arabistan'a geri dönüp dönmeyeceği soruldu. Kaşıkçı ise gelecekte dönmek istediğini söyledi.

"DIŞARIDA BAZI İNSANLARA HABER VERDİM"

Belgelerde, Cemal Kaşıkçı'ya, "Sizi geri götürmek zorundayız. Interpol'den gelen emir var. Interpol geri gönderilmemizi talep etti. Sizi almaya geliyoruz" denildi. Bunun üzerine Kaşıkçı da "Benimle ilgili bir dava yok. Dışarıda bazı insanlara haber verdim. Beni bekliyorlar. Bir şoför beni bekliyor" diyerek yanıt verdi. Ayrıca, kayıtlarda bir Suudi yetkilinin Kaşıkçı'ya "Kısa keselim" dediği de aktarıldı.

"OĞLUNA MESAJ GÖNDER"

Saat 13.22'de Mutreb, Kaşıkçı'ya telefonları olup olmadığını sordu.

Kaşıkçı: İki telefon.

Mutreb: Hangi marka?

Kaşıkçı: Apple marka telefonlar.

Mutreb: Oğlunuza bir mesaj gönderin.

Kaşıkçı: Hangi oğlum? Oğluma ne söylemeliyim?

Mutreb: Bir mesaj yazacaksınız. Haydi prova edelim, bize gösterin.

Kaşıkçı: Ne söylemeliyim? Yakında görüşürüz mü? Kaçırılma diyemem.

Mutreb: Kısa kesin. Ceketinizi çıkarın.

Kaşıkçı: Bir büyükelçilikte böyle bir şey nasıl olabilir? Hiçbir şey yazmayacağım.

Suudi yetkililerin, Cemal Kaşıkçı'yı parçaladıkları ortaya çıktı

Mahir Abdülaziz Mutreb

"SİZİ UYUTACAĞIZ"

Mutreb: Yazın Cemal Bey. Acele edin. Siz bize yardım edin ki biz de size yardım edelim çünkü sonunda sizi Suudi Arabistan'a geri götüreceğiz ve eğer bize yardım etmezseniz sonunda ne olacağını biliyorsunuz; bu mesele iyi bir şekilde sonuçlansın.

Kaşıkçı: Burada bir havlu var. Bana ilaç mı vereceksiniz?

Mutreb: Sizi uyutacağız.

Dava dosyasına giren belgelere göre bu aşamadan sonra ses kayıtlarında boğuşma sesleri ve boğuşma sırasında "Uyudu mu?", "Kafasını kaldırıyor", "İtmeye devam et", "Buraya it, elini çekme, it" ifadeleri geçiyor.

TESTERE SESİ TESPİT EDİLDİ

Geri kalan ses kayıtlarında ise hareket ve derin nefes alıp verme sesleri duyulurken aynı zamanda plastik örtü sarma sesi de duyuluyor. Raporda Türk istihbaratının bu seslerin Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün ardından cesedi parçalara ayırırken geldiği sonucuna vardığı ifadeleri geçiyor. Yine aynı şekilde saat 13.39'da bir testere sesinin tespit edildiği de ifade ediliyor.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları ortaya çıktı! İlaçla uyutup parçalara ayırmışlar
Haber Yorumları (5)
COŞKUN: Aslında bu sudilerin yer yuzunden silinmesi lazım böyle omurgasız ukluslar zaten yaşayan ölüdür ne dostları ne bir stratejileri ne gelecek planları hiç birşeyi yoktur bunlara muhafızlık yapanlar petrol para etmediği zaman zaten bunları yerle bir edecek elbet bir gun alternetif enerjiler devreye girecek sanayisi bilimi olmayan bu entarililer o zaman ne yapacak bakalım
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
HACİALİ: Bu ne insafsizlik bu insanlık dışı insanlar
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
KAUN: Bu tapeler yeni değil. Diplomatik vahşet adlı kitapta zaten satır satır yazıyor. Hiç mi kitap okumuyorsunuz
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