Suudi yetkililerden geri adım: Feminizmi 'aşırılıkçı fikir' olarak gösteren kamu spotu kaldırıldı

13.11.2019 08:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:16

Suudi Arabistan'da Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü, feminizmi, eş cinselliği ve ateizmi aşırılıkçı fikirler olarak sınıflandıran kamu spotunu yayından kaldırdı. Suudi makamlar kamu spotu videosunu yapan "bireyleri" suçlayarak kendi görüşlerini yansıtmadığını söyledi.



Aşırılıkla Mücadele Genel Müdürlüğü Suudi devlet televizyonunda salı günü yayınlanan açıklamada, kamu spotunda aşırılıkçılığın tanımlanmasında birtakım yanlışlıklar yapıldığını, ancak bu hataların videoyu yapanların işini düzgün yapmaması sonucu ortaya çıktığını ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle