Suudi Kanalında Skandal! Fahreddin Paşa'ya Hakaret Edene Sahip Çıkıp Osmanlı'yı Sömürgecilikle Suçladı

BAE Dışişleri Bakanı'nın Fahrettin Paşa ile ilgili fikirleri büyük eleştirilerin hedefi olurken, Suudi Arabistan'da yayınlanan bir programda Amid El-Şehri BAE Dışişleri Bakanı'na sahip çıktı.

KONU OSMANLI VE FAHREDDİN PAŞA'YA GELDİ

Suudi Arabistan'da bir televizyon kanalında canlı yayına yapılan tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatına konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahreddin Paşa'ya geldi.

ARAP BAKANA SAHİP ÇIKIP OSMANLI'YA HAKARET ETTİ

Medine'nin koruyucusu Fahreddin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi bir siyasi analist sahip çıktı.

"Osmanlı sömürgeciydi" diyen Amid El-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu iddia etti. Osmanlı yönetimindeki Arap topraklarında büyük felaket zincirlerinin yaşandığını iddia eden El Şehri, "Fahreddin Paşa, Araplara karşı terör eylemlerini organize eden kişilerin başında geliyor." ifadelerini kullandı.

FAHREDDİN PAŞA'YI HIRSIZLIKLA SUÇLAMAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta BAE Dışişleri Bakanı Medine Orduları Komutanı Fahreddin Paşa'ya ilişkin tepki çeken bir Twitter paylaşımında bulunmuştu.