Suudi Kadın 'Ailesinden Kaçmak İsterken Bangkok'ta Mahsur Kaldı'

Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed el-Kunun, ailesinden kaçmak isterken pasaportuna bir Suudi yetkili tarafından el konulduğunu ve Bangkok Havalimanı'nda mahsur kaldığını söyledi.

Kuveyt'te ailesiyle tatildeyken iki gün önce uçağa binip kaçan genç kadın Bangkok üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışıyordu.

BBC'ye konuşan El Kanun, 'İslam'a artık inanmadığını, zorla Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu' söyledi.

Tayland polisi ise genç kadının 'evlilikten kaçtığını' ifade etti.

General Surachate Hakparn, BBC'ye açıklamasında El Kanun'un Tayland vizesi olmadığı için ülkeye girişine izin verilmediğini ve yetkililerin genç kadının Tayland'a uçtuğu Kuveyt Havayolları'yla Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, iadesi için sürecin başlatıldığını belirtti.

Surachate, genç kadının Suudi yetkililer tarafından pasaportuna el konulduğu iddiasından haberdar olmadığını kaydetti.

BBC'nin Bangkok muhabiri Jonathan Head, El Kunun'un endişeli ve tedirgin olduğunu aktardı. Genç kadın, Avustralya vizesi olduğunu ama pasaportunun uçak indiğinde kendisini karşılayan bir Suudi diplomat tarafından alıkonulduğunu söyledi.

https://twitter.com/rahaf84427714/status/1081785232280428544

El Kunun, Twitter'da paylaştığı mesajda "Kaybedecek bir şeyim olmadığı için gerçek ismimi ve tüm bilgilerimi paylaşacağım" mesajı attı.

El Kunun ayrıca pasaportunun bir fotoğrafını paylaşıp "çünkü gerçek olduğumu ve var olduğumu bilmenizi istiyorum" dedi. Bir diğer tweet'te de "Ailemin beni öldürmesinden korkuyorum" yazdı.

Nisan 2017'de de bir Suudi kadın Kuveyt'ten Avustralya'ya gitmeye çalışırken yakalanmıştı.

24 yaşındaki Dina Ali Lasloom, Filipinler üzerinden Avustralya'ya geçmeye çalışıyordu ama Manila Havalimanı'nda ailesi tarafından durdurulup Suudi Arabistan'a geri gönderilmişti.

Lasloom, Kanadalı bir turistin cep telefonunu kullanıp Twitter'dan attığı mesaj ve videoda ailenin onu öldüreceğini söylemişti.

Genç kadına Suudi Arabistan'a döndükten sonra ne olduğu bilinmiyor.