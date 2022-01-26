Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı, Çin Savunma Bakanı ile ikili ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Prens Halid bin Selman ile Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Ulusal Savunma Bakanı General Wei Fenghe bir araya geldi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının haberine göre, Halid bin Selman ile Wei Fenghe arasında gerçekleşen çevrimiçi görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanlar başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Toplantıya, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz er-Ruveyli ve her iki ülkeden yetkililer de katıldı.