Suudi Arabistan mart ayında düzenlenecek savunma fuarı için hazırlıklarını tamamladı - Haberler
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Suudi Arabistan mart ayında düzenlenecek savunma fuarı için hazırlıklarını tamamladı

AA, Said İbicioğlu - Güncel
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Suudi Arabistan mart ayında düzenlenecek savunma fuarı için hazırlıklarını tamamladı

Suudi Arabistan, 6-9 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı küresel savunma ve güvenlik alanındaki Dünya Savunma Fuarı (WDS) için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Suudi Arabistan, 6-9 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı küresel savunma ve güvenlik alanındaki Dünya Savunma Fuarı (WDS) için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre fuar, Askeri Sanayiler Genel Otoritesi (GAMI) tarafından organize edildi.

Ülkede ilk olma özelliği taşıyan, Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Navantia, BAE Systems, L3 Harris and Norinco gibi şirketlerin de aralarında bulunduğu 37 ülkeden 450 firmanın katılacağı fuarda, kara, hava, deniz, uzay ve güvenlik alanlarında en son teknolojiler ve ürünler sergilenecek.

Suudi Arabistan da askeri ve devlet kurumlarının yanı sıra yerel şirketlerin de katılımıyla güvenlik ve savunma alanlarında yerel kabiliyetlerini sergileyecek.

Fuardan bir gün önce Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) düzenleyeceği Riyad Savunma Forumu'na savunma ve güvenlik sektörlerinin geleceğini görüşmek üzere çok sayıda askeri ve siyasi yetkilinin katılması bekleniyor.

AA / Said İbicioğlu - Güncel

Suudi Arabistan, Lockheed Martin, Fuar, Mart, Güncel, Haber

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