Suudi Arabistan: Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü bir tekne imha edildi
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Suudi Arabistan: Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü bir tekne imha edildi

Suudi Arabistan: Kızıldeniz'de patlayıcı yüklü bir tekne imha edildi
Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, ülkenin batısında Kızıldeniz açıklarındaki karasularında patlayıcı yüklü bir teknenin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan, ülkenin batısında Kızıldeniz açıklarındaki karasularında patlayıcı yüklü bir teknenin imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki, deniz birimlerinin, sabah saatlerinde Kızıldeniz'de Yanbu kentinin karşısında uzaktan kumandalı bomba yüklü bir tekne tespit ettiğini ifade etti.

Maliki, söz konusu teknenin angajman kurallarına göre imha edildiğini bildirdi.

Deniz güvenlik şirketi Dryad Global tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan açıklarında bir gemiye saldırı düzenlendiği hakkında doğrulanmamış bazı bilgiler olduğunu aktarmıştı.

SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan'da ilgili mercilerin bu saldırı girişimi hakkında daha fazla bilgi almak ve arkasında kimler olduğunu belirlemek için soruşturmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohammad Farid Mahmoud Abdullah

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