Suudi Arabistan İspanya'daki Gibi Bir Boğa Koşusu Yapmayı Planlıyor

Suudi Arabistan, devlet destekli eğlence sektörünü büyütme planları kapsamında, İspanya'nın Pamplona kentindeki boğa koşusu gibi etkinlikler düzeneceğini açıkladı.

Aynı zamanda bir balmumu heykeli müzesi açmak ve ünlü rap şarkcısı Jay Z'ye konser yaptırılması da değerlendiriliyor.

Genel Eğlence Kurumu Müdürü Turki el Şeyh, böylece milyarlarca dolarlık gelir elde etmeyi umuyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan'ın bölgenin eğlence merkezi haline getirme planlarına destek veriyor.

Ancak hem Veliaht Prens'in hem de ülkenin imajı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından büyük hasar almıştı.

Suudi savcılar, Kaşıkçı'nın, ülkeye dönmesi için ikna etmek üzere gönderilen istihbarat görevlilerinin yetkisiz bir operasyonunda öldürüldüğünü söyledi ve 11 kişi yargılanmaya başlandı.

Ancak savcılar, Batılı istihbarat kuruluşlarının ajanların Prens'in emriyle cinayeti işledikleri değerlendirmesini reddettiler. Kuran ve Ezan okuma yarışması El Şeyh, başkent Riyad'da kurumun eğlence stratejisini açıklarken, ülkesinin bu yıl ev sahipliği yapmayı çok sayıda etkinlik saydı.

Paplona'daki San Fermin boğa koşusu festivalinin yanı sıra, bilgisayar oyunu turnuvaları, Aladdin ve Aslan Kral gibi müzikaller ve bir NBA maçı da var.

Ayrıca, 1,3 milyon dolar ödüllü bir Kuran okuma ve ayrı bir Ezan okuma yarışması da yapılması öngörülüyor.

Ülkede büyücülüğün ölümle cezalandırılmasına karşın, ünlü sihirbazların da sahne alması planlanıyor.