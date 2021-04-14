Suudi Arabistan İran'ın uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirmesinin barışçıl değerlendirilmeyeceğini duyurdu
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Suudi Arabistan İran'ın uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirmesinin barışçıl değerlendirilmeyeceğini duyurdu

Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan İran'ın uranyumu yüzde 60 oranında zenginleştirmesinin barışçıl değerlendirilmeyeceğini duyurdu

Suudi Arabistan, İran'ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60'a çıkarmasının barışçıl bir program olarak değerlendirilemeyeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan, İran'ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60'a çıkarmasının barışçıl bir program olarak değerlendirilemeyeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının resmi haberi ajansı SPA'da yer alan yazılı açıklamasında, "Suudi Arabistan en sonuncusu barışçıl kullanımlar için bir program olarak kabul edilemeyecek derecede uranyum zenginleştirmede yüzde 60'lık artış duyurusu olmak üzere İran'ın nükleer programındaki güncel gelişmeleri endişeyle takip ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İran'a tansiyonu yükseltmekten kaçınması, bölgenin güvenlik ve istikrarını daha fazla gerilime maruz bırakmaması çağrısı yapılan açıklamada, Tahran yönetimini uluslararası toplumla nükleer programını barışçıl amaçlarla ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gözetiminde kullanma konusundaki müzakerelere katılmaya davet etti.

Açıklamada, uluslararası toplumun izleme ve takip uygulamalarını destekleyen ve İran'ın nükleer silah edinmesinin veya bunun için gerekli gücü geliştirmesinin engellenmesini sağlayan daha uzun sınırlamaları içeren bir anlaşmaya varmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada ayrıca "İran'ın bölgenin güven ve istikrarını sarsan gerginliği tırmandırıcı adımları karşısında bölge ülkelerinin derin endişesi de dikkate alınmalıdır." ifadelerine yer verildi.

İran'ın mektubu

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor.

Ancak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye hitaben yazdığı mektupta, ülkesinin yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başlayacağını bildirmişti.

Arakçi, 11 Nisan'da saldırıya uğrayan Natanz Nükleer Tesisi'nde hasar gören makinelerin yenileneceğini ve yüzde 50 kapasiteli 1000 santrifüjün daha ekleneceğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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