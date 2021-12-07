Suudi Arabistan ile Umman arasında ilk doğrudan kara yolu bağlantısı açıldı

Suudi Arabistan ile Umman arasında 725 kilometre uzunluğundaki ilk doğrudan kara bağlantı yolu açıldı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Körfez turu kapsamında ziyaret ettiği Umman'da Sultan Heysem bin Tarık ile bir araya geldi.

Başkent Muskat'taki El-Alem Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirme yolları ele alındı. Umman Yatırım Otoritesi ile Suudi Arabistan'dan bir grup özel şirket arasında da 30 milyar Dolar değerinde 14 mutabakat zaptı imzalandığı kaydedildi.

Görüşme sonrası iki ülke makamlarının yayımladığı ortak yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile Umman arasındaki tedarik zincirlerinin sorunsuz hareket kabiliyetine ve entegrasyonuna katkıda bulunacak 725 kilometrelik ilk kara bağlantı yolunun açılmasından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, iki taraf da ekonomik olarak bu iş birliğinin sürdürülmesi ve tüm katılımcı ülkelerin OPEC Plus Anlaşması'na uymasının gerekliliğine vurgu yaparken, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun Umman'a 5 milyar dolar yatırım yapma hedefinin Umman tarafından memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Filistin-İsrail meselesinde kapsamlı bir çözüme varmanın ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının önemine işaret edilen açıklamada, Yemen krizine siyasi çözüm bulma çabalarını sürdürme ve Lübnan'ın krizlerini aşarak bölgenin güvenlik ve istikrarını bozacak hiçbir eylem için bir çıkış noktası olmaması noktasında kapsamlı reformlar yapılması konusunda görüş birliği içinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada ayrıca Afganistan'da teröristler ve aşırılık yanlıları için güvenli alana izin verilmemesi ve insani yardımları desteklemenin önemli olduğu ifade edilirken, Umman'ın müttefiki İran ile ilgili olarak ise taraflar, iyi komşuluk ilkelerini teyit edecek ve bölgeyi istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerden kaçınacak şekilde nükleer ve füze konularında ciddi ve etkili bir iş birliğinin ehemmiyetine dikkati çekti.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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