Suudi Arabistan'dan tek doz Kovid-19 aşısı olanlara, 3 gün karantina şartıyla ülkeye giriş izni - Haberler
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Suudi Arabistan'dan tek doz Kovid-19 aşısı olanlara, 3 gün karantina şartıyla ülkeye giriş izni

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan'dan tek doz Kovid-19 aşısı olanlara, 3 gün karantina şartıyla ülkeye giriş izni

Suudi Arabistan, 4 Aralık'tan itibaren tek doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan herkesin ülkeye girmesine izin verileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan, 4 Aralık'tan itibaren tek doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan herkesin ülkeye girmesine izin verileceğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığındaki bir kaynağa dayandırdığı habere göre, salgın gelişmelerindeki raporlara dayanarak tek doz aşı alan herkesin 3 gün karantina şartıyla ülkeye girişine izin verilmesine karar verildi.

Suudi Arabistan daha önce doğrudan ülkeye girebilmek için iki doz aşı şartı arıyordu.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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