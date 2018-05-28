Suudi Arabistan'dan Kriz Çıkaracak Hamle: Terör Örgütü PYD'ye Maaş Bağlamışlar

Terör örgütü PYD'nin oluşturduğu silahlı terörist grup için Suudi Arabistan'dan maddi yardım aldığı ortaya çıktı.

YARDIM EDENLER ARASINDA ARABİSTAN DA VAR

Suriyeli muhalif gruplara yakın Baladi News haber sitesi, ABD'nin desteklediği terör örgütü PYD'nin Kuvvatu's-Sanadid adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de sözde ''sınır muhafızları'' için kayıtlara başladığını duyurdu. Habere göre, terör örgütü PYD oluşturduğu silahlı terörist grup için Suudi Arabistan'dan da maddi yardım alıyor.

2 YIL İÇİN 200 DOLAR MAAŞ

Terör örgütü PYD'nin Kuvvatu's-Sanadid adlı grupla birlikte Suriye-Irak sınırındaki Yarubiye'de sözde ''sınır muhafızları'' için kayıtlara başladığı ifade edildi. Silahlı gruba katılanların 2 yıl görev yapacağı ve 200 dolar maaş alacakları bildirildi. Haberde terör örgütü PYD'nin oluşturduğu bu askeri birlik için Suudi Arabistan'dan maddi yardım aldığını belirtildi.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı 14 Ocak'ta Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir ''sınır muhafız gücü'' kurulacağını açıklamış, Türkiye bu terör oluşumuna çok sert tepki göstermişti.