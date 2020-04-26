Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı Iğdır'da yurda yerleştirildi
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Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı Iğdır'da yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı Iğdır'da yurda yerleştirildi Korona virüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan tahliye edilen 169 Türk vatandaşı, Iğdır'a getirildi.

26.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:49
Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı Iğdır'da yurda yerleştirildi

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı Iğdır'da yurda yerleştirildi

IĞDIR - Korona virüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan tahliye edilen 169 Türk vatandaşı, Iğdır'a getirildi.

Suudi Arabistan'dan uçakla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirilen vatandaşlar yapılan sağlık taramasının ardından otobüslerle Iğdır Süreyya Sülün Hanım Öğrenci Yurdu'na getirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu personelince çiçekler ve canlı müzik ekibi tarafından karşılanan vatandaşlar, daha sonra odalarına yerleştirildi. Yurda yerleştirilen vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Suudi Arabistan'dan geldiğini belirten Hüseyin Şimşek isimli vatandaş, "Allah devletimizden bin kere razı olsun. Hiçbir şeyi eksik etmediler" dedi.

Suudi Arabistan'dan getirilen 169 Türk vatandaşı Iğdır'da yurda yerleştirildi

Kaynak: İHA

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