Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı Etrafında Çatışma! Kral Selman'ın Kaçtığı İddia Ediliyor
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Suudi Kraliyet Sarayı'ndan silah sesleri gelmeye başladı. Suudi Kral Selman bir hava üssündeki sığınağa götürüldü.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hareketli anlar yaşanıyor. Suudi kraliyet sarayından silah sesleri geldiği bildirildi.
SARAY ETRAFINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI
Bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktardı.
KRAL SELMAN ASKERİ HAVA ÜSSÜNE GÖTÜRÜLDÜ
Aynı kaynaklar, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü iddia etti.
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