Suudi Arabistan Kraliyet Sarayı Etrafında Çatışma! Kral Selman'ın Kaçtığı İddia Ediliyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hareketli anlar yaşanıyor. Suudi kraliyet sarayından silah sesleri geldiği bildirildi.

SARAY ETRAFINDA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Bazı Arap kaynaklar, ağır silahlı unsurların saraya girdiğini, bunların asker olup olmadığının bilinmediğini ancak saray etrafında askeri hareketlilik olduğunu aktardı.

KRAL SELMAN ASKERİ HAVA ÜSSÜNE GÖTÜRÜLDÜ

Aynı kaynaklar, Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in askeri bir hava üssündeki sığınağa götürüldüğünü iddia etti.

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