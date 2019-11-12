Suudi Arabistan'da üç aktöre tiyatro oyunu sırasında sahnede bıçaklı saldırı

12.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:16

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemenli bir şahıs 3 aktöre performansları sırasında bıçakla saldırdı.



Suudi polisi tarafından salı günü yapılan açıklamada, yabancı bir tiyatro topluluğuna Kral Abdullah Parkı'nda müzikal oyunlarını sergilerken saldıran bıçaklı şahsın tutuklandığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle