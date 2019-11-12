Suudi Arabistan'da üç aktöre tiyatro oyunu sırasında sahnede bıçaklı saldırı
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Suudi Arabistan'da üç aktöre tiyatro oyunu sırasında sahnede bıçaklı saldırı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemenli bir şahıs 3 aktöre performansları sırasında bıçakla saldırdı. Suudi polisi tarafından salı günü yapılan açıklamada, yabancı bir tiyatro topluluğuna Kral Abdullah Parkı'nda müzikal oyunlarını sergilerken saldıran bıçaklı şahsın tutuklandığı bildirildi

12.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:16
Suudi Arabistan'da üç aktöre tiyatro oyunu sırasında sahnede bıçaklı saldırı

'ın başkenti 'da Yemenli bir şahıs 3 aktöre performansları sırasında bıçakla saldırdı.


Suudi polisi tarafından salı günü yapılan açıklamada, yabancı bir tiyatro topluluğuna Kral Abdullah Parkı'nda müzikal oyunlarını sergilerken saldıran bıçaklı şahsın tutuklandığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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