Suudi Arabistan'da üç aktöre tiyatro oyunu sırasında sahnede bıçaklı saldırı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemenli bir şahıs 3 aktöre performansları sırasında bıçakla saldırdı. Suudi polisi tarafından salı günü yapılan açıklamada, yabancı bir tiyatro topluluğuna Kral Abdullah Parkı'nda müzikal oyunlarını sergilerken saldıran bıçaklı şahsın tutuklandığı bildirildi
12.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:16
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemenli bir şahıs 3 aktöre performansları sırasında bıçakla saldırdı.
Suudi polisi tarafından salı günü yapılan açıklamada, yabancı bir tiyatro topluluğuna Kral Abdullah Parkı'nda müzikal oyunlarını sergilerken saldıran bıçaklı şahsın tutuklandığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com