İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan da Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi
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İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan da Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi

10.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:19
İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan da Pfizer-BioNTech aşısına onay verdi

Suudi Arabistan, ABD'li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşının alınması ve ülkede kullanılmasına onay verdi. Söz konusu aşı, ilk olarak İngiltere ardından da Kanada tarafından onaylanmıştı.

Dünya genelinde etkili olan korona virüs salgınında ilaç firmalarının aşı çalışmaları devam ederken ülkelerden de tek tek aşının kullanımına onay geliyor.

İNGİLTERE VE KANADA ONAYLAMIŞTI

İngiltere'de ABD'li ilaç firması Pfizer ile Alman BioNTech'in koronavirüse karşı geliştirdiği aşının yaygın kullanımına onay verilmesinin ardından Kanada'da da Pfizer ve BioNTech'in aşısına onay çıkmıştı.

SUUDİ ARABİSTAN ONAYLAYAN 3. ÜLKE OLDU

İngiltere ve Kanada'nın ardından Suudi Arabistan'dan da koronavirüse karşı geliştirilen aşıya onay geldi. Suudi Arabistanlı sağlık yetkilileri, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen aşının alınması ve ülkede kullanılmasına onay verdi. Açıklamada, ithalat ve kullanım için gerekli prosedürlere başlanacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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