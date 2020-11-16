Suudi Arabistan'da karla kaplı çölde develerin yürüyüşü izlenme rekorları kırdı

Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi yağan karla beyaza büründü.

Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi yağan karla beyaza büründü. Karda yürüyen develerin görüntüsü izlenme rekorları kırdı.

Suudi Arabistan'ın Hail bölgesi hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağdı. Hava sıcaklığının eksi 1'e kadar düştüğü bölge beyaz örtüyle kaplandı. Bölgedeki turistler kar görmenin heyecanı beyaza bürünen çöle akın ederken, turistler tarafından çekilen çölde karın tadını çıkaran devenin görüntüsü izlenme rekorları kırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı