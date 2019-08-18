- Suudi Arabistan'da Benzin İstasyonunda Korkutan Yangın

18.08.2019 23:37

- Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda korkutan yangın

RİYAD - Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde bir benzin istasyonunda büyük bir yangın çıktı, yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.

Suudi Arabistan'ın Tebük kentinde bulunan bir benzin istasyonunda sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, göğe yükselen alevler şehrin birçok noktasından görülebildi. Olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İHA