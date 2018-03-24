Suudi Arabistan'da "Bahar Şenliği ve Kermes" Etkinliği

Suudi Arabistan'da Nevruz Bayramı münasebetiyle Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'nde "Bahar Şenliği ve Kermes" adıyla bir etkinlik gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, etkinliğin açışında yaptığı konuşmada, "Nevruz Bayramı'nı bu yıl Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Orta Asya ülkelerinden Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan büyükelçilikleriyle birlikte kutladıklarını" söyledi.

Katılımlarından dolayı söz konusu ülkelerin büyükelçilerine teşekkür eden Kök, bilindiği üzere Nevruz Bayramı'nın baharın gelişi ve dolayısıyla yeni bir yılın habercisi olduğunu ifade etti.

Nevruz Bayramı kutlamasıyla birlikle eşi Sermin Kök tarafından bir de kermes organize edildiğini belirten Büyükelçi Kök, söz konusu kermesten elde edilecek gelirin çeşitli hayır kurumlarına bağışlanacağını aktardı.

Kermes ve kültürel etkinliklere sponsor olan ve destek veren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Riyad Uluslararası Türk Okulu, Türk Hava Yolları (THY) ve Riyad'daki Türk lokantaları ile Suudi Arabistanlı taraflara da teşekkür eden Kök, herkesin Nevruz Bayramı'nı tebrik ederek konuşmasını tamamladı.

"Bahar Şenliği ve Kermes" etkinliği kapsamında halk dansları, çocuklar için çeşitli eğlenceler, ülke mutfaklarından örnekler, çeşitli el sanatları ve hediyelik eşyalar sunuldu, hediye çekilişi yapıldı.

Etkinliğe Suudi Arabistan vatandaşlarının yanı sıra bu ülkede ikamet eden Türk ve diğer yabancılar da yoğun ilgi gösterdi. Kermes için gelenlerden giriş ücreti alındı.

Riyad Uluslararası Türk Okulu öğrencileri sergiledikleri müzik performansları ve folklor gösterileriyle ziyaretçilere keyifli anlar yaşatırken, ziyaretçiler özellikle Türk yemekleri, hediyelik eşyalar ve gümüş işlemelere yoğun ilgi gösterdi.