Suuçtu Şelalesi sanal ortamda
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Suuçtu Şelalesi sanal ortamda

İhlas Haber Ajansı / ONUR NUYAN - Haberler | Güncel

Suuçtu Şelalesi sanal ortamda Suuçtu Şelalesi sanal tur ile dünyaya açıldı Türkiye'nin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir görsel şölen sunan Suuçtu Şelalesi, alınan tedbirler kapsamında geçici süreyle ziyarete kapalı kalırken sanal tur ile...

Suuçtu Şelalesi sanal ortamda

Suuçtu Şelalesi sanal tur ile dünyaya açıldı

BURSA - Türkiye'nin sayılı doğal güzellikleri arasında yer alan ve her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir görsel şölen sunan Suuçtu Şelalesi, alınan tedbirler kapsamında geçici süreyle ziyarete kapalı kalırken sanal tur ile izlenime açıldı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının bayramda tam kapanma sürecinde büyüleyici güzelliklerden mahrum kalmaması için bir çalışma yaparak, Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkının bulunduğu 5 bin metrekarelik alanı yeniden görmek ve keşfetmek isteyenlerin istifadesine sunuyor. Mustafakemalpaşa Belediyesinin kendi sayfasına giren vatandaşlar 38 metre yükseklikten dökülen şelaleyi ve göz kamaştıran eşsiz güzellikleri sanal ortamda gezme fırsatı buluyor.

Doğa turizmi açısından Bursa'nın önemli destinasyon merkezleri arasında yer alan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkına her yıl binlerce yerli yabancı ziyaretçinin akın ettiğini söyleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Özellikle bayramlarda yoğunluğun pik yaptığını ve bu bayram tüm Türkiye evde olduğu için vatandaşlarımızın şelalemizin güzelliklerinden mahrum kalmamaları adına internet ortamında Suuçtu Şelalesi Tabiat Parkını izlenime açtık" dedi.

Belediyenin web sayfasına giren vatandaşların şelaleyi adım adım gezebildiğini ifade eden Başkan Kanar, Yazın gelmesiyle birlikte uyanan doğayı ve yemyeşil olan bu alanın sanki içindeymiş gibi tüm dünyadan görülebildiğini dile getirdi.

Başkan Mehmet Kanar, hazırlanan çalışmanın çok beğenildiğini ve çok sayıda teşekkür telefonu aldıklarını belirterek, "İnşallah yeniden normalleşme sürecine girdiğimizde göz kamaştıran tüm bu güzelliklere yakından şahit olur ve vatandaşlarımızla birlikte yerinde gezme fırsatı buluruz" diye konuştu.

Suuçtu Şelalesi sanal ortamda
Suuçtu Şelalesi sanal ortamda
Suuçtu Şelalesi sanal ortamda
Suuçtu Şelalesi sanal ortamda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR NUYAN

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