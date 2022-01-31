Suuçtu Şelalesi'nden mest eden görüntüler

BURSA - Mustafakemalpaşa'da her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunan Suuçtu Şelalesi, kış aylarındaki buzla kaplı manzarasıyla da görenleri mest ediyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'ne devredilmesinin ardından bisiklet, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi ve doğSuuçtu Şelalesi'nden mest eden görüntüler

a dostu sosyal tesislerle donatılan Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, kış mevsiminde tabiatla baş başa kalmak isteyenlere adeta kucak açıyor. Şelalenin çevresinin yer yer yarım metrelik karla kaplanmasını fırsat bilen ziyaretçiler, beyazlar içerisindeki bu güzelliğin tadını çıkarıyor. Bursa'nın önemli turizm alanlarından biri olan şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkına günü birlik gelen yerli ve yabancı turistler, fotoğraf çektirip, yürüyüş yaparak mevsimin güzelliğini yaşıyor. Fay hatlarının kırılması sonucu oluşan ve 38 metre yükseklikte akan şelalenin yer yer buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturuyor. Arap turistlerin ilgi odağı olan Suuçtu Şelalesi, kış aylarında fotoğrafçıların ve doğa sporcularının akınına uğruyor.