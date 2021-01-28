Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı

Son zamanlarda sosyal medyanın dilinden düşmeyen Seranay Sarıkaya, son paylaşımıyla tüm ilgiyi üzerine çekti. Sütyen giymeden tercih ettiği kıyafetiyle dans eden Sarıkaya, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren Serenay Sarıkaya, mini şortlu fotoğrafının ardından, verdiği yeni poz ile gündemde bomba etkisi yarattı.

SÜTYENSİZ DOLUNAY DANSI

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra Ege'de kafa dinlemeye çekilen Sarıkaya, sosyal medyada oldukça aktif olmaya başladı. Instagram hesabından dolunay dansı yaptığı anları paylaşan güzel oyuncu, sütyen giymeden tercih ettiği kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.

CEM YILMAZ'A GÖNDERME

Takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve mesaj alan Seranay Sarıkaya'ya gelen yorumlar arasında Cem Yılmaz'a gönderme yaptığı da söylentisi de yer aldı.