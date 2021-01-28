Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı
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Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı

28.01.2021 21:23 | Son Güncelleme: 28.01.2021 21:37
Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı

Son zamanlarda sosyal medyanın dilinden düşmeyen Seranay Sarıkaya, son paylaşımıyla tüm ilgiyi üzerine çekti. Sütyen giymeden tercih ettiği kıyafetiyle dans eden Sarıkaya, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Son zamanlarda adından sıkça bahsettiren Serenay Sarıkaya, mini şortlu fotoğrafının ardından, verdiği yeni poz ile gündemde bomba etkisi yarattı.

SÜTYENSİZ DOLUNAY DANSI

Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra Ege'de kafa dinlemeye çekilen Sarıkaya, sosyal medyada oldukça aktif olmaya başladı. Instagram hesabından dolunay dansı yaptığı anları paylaşan güzel oyuncu, sütyen giymeden tercih ettiği kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.

Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı

CEM YILMAZ'A GÖNDERME

Takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni ve mesaj alan Seranay Sarıkaya'ya gelen yorumlar arasında Cem Yılmaz'a gönderme yaptığı da söylentisi de yer aldı.

Sütyensiz paylaşımıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya'ya beğeni yağdı
Haber Yorumları (1)
BU KADAR OLMAZ: Tüm haberleri kontrol edin, bunu beğenen bir kişi yokken, beğeni butonu çöktü nasıl denir. Sadece çok güldüm. Ne cazibesi ne de güzelliği ve oyunculuğunu beğenmediğim birisi. . .
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