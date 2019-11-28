Sütyensiz davete katılan Meltem Cumbul, flaşlar patlayınca frikik verdi
Beyond Bollywood müzikaline katılan oyuncu Meltem Cumbul, sütyen giymediği için flaşların kurbanı oldu. Basın mensupları tarafından görüntülenen Cumbul, flaşların patlamasıyla frikik verdi.
Hindistan'ın renkli kültürünü görsel bir şölene dönüştürürken izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkaran müzikal "Beyond Bollywood" önceki akşam izleyici karşısına çıktı. Geceye katılan Meltem Cumbul, kıyafetinin içine sütyen giymeyince frikik verdi.
GECEYE DAMGA VURDU
Snob Magazin'de yer alan habere göre: Görkemli geceye aralarında Burcu Esmersoy, Ahu Yağtu, Meltem Cumbul, Sedef İybar, Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan gibi ünlü isimler katıldı. Kıyafetiyle gecede dikkat çeken Meltem Cumbul, içine sütyen giymeyince flaşların patlamasıyla frikik verdi. Askılı bir bluz giyen Cumbul'un fotoğraflarda göğüs uçları belli oldu.
Haber Videosu: Sütyensiz davete katılan Meltem Cumbul, flaşlar patlayınca frikik verdi
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KADINDAKİ RAHATLIĞA HAYRANIM DÜNYA YIKILSA UMRUNDA DEĞİL KENDİ KEYFİNE ZEVKİNE GÖRE TAKILIYOR.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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buda kendini nimetten zanedenlerdenCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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ne kadar çok ahlak bekçisi var ülkede.Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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Ayy çekme namahrem...Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Aklı başında bir kadın bu şekilde dışarı çıkmaz.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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yiğit kadın :)Cevap Yaz 12 13 Yayından Kaldır
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HEMEN SUÇLAMAYIN GADUNU BELKİ SÜTYEN ALACAK PARASI YOKTUR.Cevap Yaz 17 6 Yayından Kaldır
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hakikaten çok üzüldüm flaşların kurbanı olmuş vah vah yazık etmişlerCevap Yaz 13 7 Yayından Kaldır
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Kadını küçük düşürmek !! kadına şiddet güya magazin gazetecileri en beterini yapıyorCevap Yaz 8 9 Yayından Kaldır
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sütyensiz git diyen mi oldu zaten amacı oydu14 1 Yayından Kaldır