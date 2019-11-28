Sütyensiz davete katılan Meltem Cumbul, flaşlar patlayınca frikik verdi
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Sütyensiz davete katılan Meltem Cumbul, flaşlar patlayınca frikik verdi

Beyond Bollywood müzikaline katılan oyuncu Meltem Cumbul, sütyen giymediği için flaşların kurbanı oldu. Basın mensupları tarafından görüntülenen Cumbul, flaşların patlamasıyla frikik verdi.

28.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:30
Sütyensiz davete katılan Meltem Cumbul, flaşlar patlayınca frikik verdi

'ın renkli kültürünü görsel bir şölene dönüştürürken izleyenleri büyülü bir yolculuğa çıkaran müzikal "Beyond Bollywood" önceki akşam izleyici karşısına çıktı. Geceye katılan , kıyafetinin içine sütyen giymeyince frikik verdi.

GECEYE DAMGA VURDU

Snob Magazin'de yer alan habere göre: Görkemli geceye aralarında Burcu Esmersoy, Ahu Yağtu, Meltem Cumbul, Sedef İybar, Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan gibi ünlü isimler katıldı. Kıyafetiyle gecede dikkat çeken Meltem Cumbul, içine sütyen giymeyince flaşların patlamasıyla frikik verdi. Askılı bir bluz giyen Cumbul'un fotoğraflarda göğüs uçları belli oldu.

Kaynak: Diğer

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