Sütlü irmik helvası nasıl yapılır? Dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Şekersiz İrmik helvası nasıl yapılır?

İrmik helvası herkesin kolayca yapabileceği bir o kadar da lezzetli bir tatlı. Birkaç çeşidi bulunan irmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası, dondurmalı irmik helvası nasıl yapılır? Şekersiz irmik helvası nasıl yapılır? Sadece birkaç malzeme ile kolayca yapabileceğiniz irmik helvası tarifi için haberimize göz atın.

İrmik helvası geleneksel tatlılarımız arasında gösterilebilir. Yumuşak dokusu ve ağızda bırakan lezzetiyle irmik severler için çok pratik ve lezzetli bir tatlıdır. Şerbetli sayılabilecek hafif tatlılar arasında gösterilebilir. Bununla birlikte rafine şekeri hayatından çıkaran ve sağlıklı beslenen kesim için de güzel bir haberimiz var. İrmik helvasını iki farklı çeşidi ile birlikte şekersiz irmik helvası tarifimiz de haberimizde yer alıyor. İşte irmik helvası çeşitleri;

- Sütlü irmik helvası

- Dondurmalı irmik helvası

- Şekersiz irmik helvası

SÜTLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ

Kaç kişilik: 5

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

SÜTLÜ İRMİK HELVASI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1,5 su bardağı irmik

- 3 yemek kaşığı tereyağı

-1/2 su bardağı çamfıstığı

- 3 su bardağı süt

- 1,5 su bardağı toz şeker

Servisi için:

-1 tatlı kaşığı tahin ya da fındık parçaları( isteğe göre)

SÜTLÜ İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

-Bir sos tavasına tereyağını eritin.

- Çamfıstıklarını ekleyip kavurun.

-Sütü ve şekeri ekleyip karıştırın. Süt karışımının düşük ila orta ateşte hafifçe kaynamasına izin verin.

-Şimdi ölçülü irmiği yavaşça ekleyin. Isıyı azaltın ve koyulaşana kadar karışımı karıştırmaya devam edin. Bu yaklaşık 3 ila 5 dakika sürer.

-İrmik helvasını neredeyse koyulaştığında alevi söndürün.

-İrmik helvasını dikkatlice ayrı servis tabağına (kullanılıyorsa) veya bir güveç içine dökün.

- Kaşıkla şekil vererek de tabaklara koyabilirsiniz. Veya direkt kaselere paylaştırabilirsiniz.

Servis için:

İsteğe bağlı olarak üstüne tahin veya toz fındık ekleyebilirsiniz. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey; eklemeden önce helvanın ılıması gerekiyor.

DONDURMALI İRMİK HELVASI

Kaç kişilik: 5

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

DONDURMALI İRMİK HELVASI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1,5 su bardağı irmik

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 3 su bardağı süt

- 1,5 su bardağı toz şeker

Servisi için:

-Dondurma (vanilyalı, kaymaklı)

DONDURMALI İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

-Bir sos tavasına tereyağını eritin.

-Sütü ve şekeri ekleyip karıştırın. Süt karışımının düşük ila orta ateşte hafifçe kaynamasına izin verin.

-Şimdi ölçülü irmiği yavaşça ekleyin. Isıyı azaltın ve koyulaşana kadar karışımı karıştırmaya devam edin. Bu yaklaşık 3 ila 5 dakika sürer.

-İrmik helvasını neredeyse koyulaştığında alevi söndürün.

- Kaselere irmik helvasının yarısını paylaştırın. Ortasına 2 yemek kaşığı kadar dondurmak ekleyin.

- Ardından dondurmanın üstüne kalan irmiği paylaştırın.

- Dondurmalı irmik helvanızı dilersiniz direkt kase içinden ya da kaseyi ters çevirip servis tabağından yiyebilirsiniz

- Dondurmalı irmik helvanızın üstüne tahin dökmek lezzeti artıracak. ( isteğe bağlı)

ŞEKERSİZ İRMİK HELVASI TARİFİ

Kaç kişilik: 5

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

ŞEKERSİZ İRMİK HELVASI TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Helva için;

-1,5 su bardağı irmik

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 3 su bardağı süt

- ½su bardağı üzüm pekmezi

Servis için:

- Tahin (isteğe bağlı)

- Ceviz (isteğe bağlı)

ŞEKERSİZ İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

- Öncelikle tereyağını bir tencerede eritin.

- Ardından irmiği ekleyin ve kavurmaya başlayın. İrmiğin rengi dönünce pekmezi ekleyin ve hemen karıştırın.

- Pekmezin arkasından hemen sütü ekleyin ve karıştırın.

- Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 3-4 dakika pişirin.

- Ardından hazır olan şekersiz irmik helvanızı kaselere paylaştırın.

- Ilıdığında isteğe bağlı olarak tahin ve ceviz ekleyebilirsiniz.